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Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка

Сен 14
Курская область Центральный федеральный округ
Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка

Как сообщили в Западном военном округе, летчики-истребители получили на вооружение 4 многоцелевых истребителя поколения «4++» на заводе Иркут и совершили перелет в течение одного дня с аэродрома в Иркутской области.
В настоящее время перевооружение курского авиационного полка почти закончено. Истребители МиГ-29 СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевые дежурства по охране государственной границы. Авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года. В состав его войдет еще пара истребителей Су-30 СМ, предназначенных для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.


 
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