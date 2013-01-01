Заседание администрации прошло в Курской области
Оно состоялось под руководством губернатора Александра Михайлова.
Проблема утилизации твёрдых бытовых отходов всегда была одной из наиболее актуальных во всей стране. Этот вопрос находится на особом контроле президента России Владимира Путина. В рамках «Форума действий» Общероссийского народного фронта глава государства подчеркнул, что зачастую местные власти ничего не могли сделать, чтобы сдвинуть решение проблемы утилизации ТКО с мёртвой точки. Но сейчас другие времена и другие решения «мусорной» проблемы. Поручения субъектам РФ были даны в рамках 458 Федерального закона.
В Курской области этой работе было уделено особое внимание. Принята необходимая законодательная база, а в октябре 2017 года региональным комитетом ЖКХ и ТЭК проведен конкурсный отбор региональных операторов. С выбранными организациями заключены соглашения сроком на 10 лет.
Так, в Северо-Восточной зоне деятельности статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами наделено АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска», в Юго-Западной зоне ООО «Экопол». Они приступят к выполнению своих обязательств после установления единого тарифа на услуги региональных операторов по обращению с ТКО, который планируется утвердить не позднее 2 квартала 2018 года.
Как пояснила председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко, региональные операторы несут ответственность, в том числе финансовую, за весь цикл: от сбора и транспортирования отходов до их утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения, а также участвуют в ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.
Также в рамках заседания были подведены предварительные итоги реализации в 2017 году мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях области в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников».
Как пояснила председатель комитета образования и науки Курской области Екатерина Харченко, основная цель проекта создать к 2025 году 7845 новых мест в общеобразовательных организациях региона, что позволит организовать обучение в одну смену и существенно повысить доступность качественного общего образования. На эти цели планируется потратить порядка 8 млрд рублей, половина из них – средства федерального бюджета.
|30 Янв:
|30 Янв:
|30 Янв:
|30 Янв:
|30 Янв:
|30 Янв:
|30 Янв:
|30 Янв:
|30 Янв: