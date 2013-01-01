Заседание администрации прошло в Курской области



Оно состоялось под руководством губернатора Александра Михайлова.

В центре внимания - реализация федерального закона «Об отходах производства и потребления». В частности, речь шла о формировании в Курской области системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Проблема утилизации твёрдых бытовых отходов всегда была одной из наиболее актуальных во всей стране. Этот вопрос находится на особом контроле президента России Владимира Путина. В рамках «Форума действий» Общероссийского народного фронта глава государства подчеркнул, что зачастую местные власти ничего не могли сделать, чтобы сдвинуть решение проблемы утилизации ТКО с мёртвой точки. Но сейчас другие времена и другие решения «мусорной» проблемы. Поручения субъектам РФ были даны в рамках 458 Федерального закона.

В Курской области этой работе было уделено особое внимание. Принята необходимая законодательная база, а в октябре 2017 года региональным комитетом ЖКХ и ТЭК проведен конкурсный отбор региональных операторов. С выбранными организациями заключены соглашения сроком на 10 лет.

Так, в Северо-Восточной зоне деятельности статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами наделено АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска», в Юго-Западной зоне ООО «Экопол». Они приступят к выполнению своих обязательств после установления единого тарифа на услуги региональных операторов по обращению с ТКО, который планируется утвердить не позднее 2 квартала 2018 года.

Как пояснила председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко, региональные операторы несут ответственность, в том числе финансовую, за весь цикл: от сбора и транспортирования отходов до их утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения, а также участвуют в ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

Также в рамках заседания были подведены предварительные итоги реализации в 2017 году мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях области в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников».

Как пояснила председатель комитета образования и науки Курской области Екатерина Харченко, основная цель проекта создать к 2025 году 7845 новых мест в общеобразовательных организациях региона, что позволит организовать обучение в одну смену и существенно повысить доступность качественного общего образования. На эти цели планируется потратить порядка 8 млрд рублей, половина из них – средства федерального бюджета.