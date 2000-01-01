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ИЗМИР

Заседание администрации Курской области

Дек 22
Курская область Центральный федеральный округ
Заседание администрации Курской области

Его провел губернатор Курской области Александр Михайлов.
Были подведены итоги выполнения в текущем году комплексной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Ожидается, что объем инвестиций в отрасль по итогам года превысит 5 млрд рублей, будет создано более 600 новых рабочих мест. Объем отгруженной продукции составит более 89 млрд рублей с темпом роста - 110%.

- Предприятия отрасли динамично развиваются, наращивают объемы производства продовольствия, что позволяет не только обеспечивать население региона основными видами продуктов питания, но и вывозить более 60% продовольствия за пределы области. При этом вывоз превышает ввоз в 2,8 раза, - подчеркнул председатель комитета пищевой, перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области Юрий Беляев.

Такая востребованность курских товаров подтверждает, что производимая в Курской области продукция конкурентоспособна как по цене, так и по качеству, соответствует мировым требованиям и стандартам. Именно такую задачу ставил президент Владимир Путин, когда говорил о цели импортозамещения в России.

Также на заседании обсуждались предварительные итоги выполнения в 2017 году государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области». Так, за 11 месяцев текущего года в регионе введено в эксплуатацию 428,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов. По темпу жилищного строительства Курская область занимает 8 место среди субъектов ЦФО.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании администрации - состояние и перспективы развития кинообслуживания населения.

Как рассказал председатель комитета по культуре Курской области Валерий Рудской, в целях привлечения внимания общества к отечественному кинематографу президентом РФ Владимиром Путиным 2016 год был объявлен Годом российского кино. В Курской области все проекты тематического года были выполнены полностью и в установленные сроки. На сегодняшний день Курская область располагает 232 киноустановками – это самая большая сеть в стране. Добиться таких результатов удалось благодаря постоянной поддержке федерального бюджета.

Валерий Рудской отметил, что куряне стали чаще ходить в кинозалы. Так если в 2015 году в муниципальных кинозалах региона побывало порядка 600 тысяч человек, в 2016 – около 654 тысяч, то по итогам 2017 года эта цифра прогнозируется на уровне 700 тысяч.



 
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