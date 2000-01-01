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ИЗМИР

Защита прав детей на особом контроле администрации Тамбовской области

Дек 21
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Защита прав детей на особом контроле администрации Тамбовской области

Вице-губернатор Наталья Астафьева провела расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области. Участники совещания обсудили вопросы трудоустройства подростков, реформирования детских домов и профилактики дорожно-транспортного травматизма.
Родительская любовь и забота - это первое, о чем мечтает каждый ребенок. Дети должны воспитываться в семьях. Поэтому одним из главных итогов уходящего года Наталья Астафьева назвала коренное реформирование системы интернатных учреждений для сирот: условия для жизни детей по принципу семейного воспитания, содействуя их всестороннему развитию и социализации. Также созданы новые структурные подразделения для поддержки семей, взявших на воспитание ребенка.

На территории Тамбовской области функционирует 10 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их работу контролируют общественники, которые в этом году провели независимую оценку качества оказания услуг в Красносвободненской и Горельской школах-интернатах, Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения. По всем критериям организации получили максимальные оценки.

Защита прав детей находится на особом контроле администрации области. Губернатор Александр Никитин поручил обеспечить необходимые условия для самореализации каждого ребенка. В немалой степени этому способствует трудоустройство подростков. Центры занятости в этом году помогли найти работу более 4 тысячам подростков.

Молодые люди в свободное от учебы время получили возможность не только заработать карманные деньги, но и освоить азы какой-либо профессии. Участники совещания отметили, что трудоустройство подростков является одной из форм поддержки малообеспеченных семей и детей-сирот. Эту практику необходимо продолжить в следующем году. Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия будет усилена работа по обеспечению безопасности детей на дорогах, профилактике жестокого обращения с детьми и социального сиротства.



 
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