Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане

22 октября заключен государственный контракт на сумму более 20 млн рублей с ООО «Масис». Как отметил губернатор области Александр Левинталь, строительство катка начнется уже в этом году и продолжится в следующем.

- В этом году мы начинаем стройку, пока заключен контракт на 20 миллионов, по которому будут выполнены работы нулевого цикла. Сейчас верстается бюджет региона на следующий год, в него мы закладываем средства на софинансирование для продолжения строительства крытого катка. После принятия бюджета будет объявлен еще один аукцион. Подрядчику, который его выиграет, предстоит выполнить работы основного цикла, т.е. возвести собственно здание крытого катка, – прокомментировал глава региона.

Как рассказал начальник управления архитектуры и строительства правительства области Виктор Коренев, в ближайшее время ООО «Масис» приступит к первому этапу работ по строительству катка в районе стадиона «Дальсельмаш». На строительной площадке будут вырублены деревья, устроено ограждение, выкопан котлован, а затем устроен фундамент здания. Этот этап планируется завершить к концу года.

Проектом предусмотрено двухэтажное крытое здание общей площадью более 4000 кв.м. Размер ледовой арены составит 28 на 56 метров, в помещении будут установлены трибуны для зрителей на 252 места. Каток будет функционировать круглогодично. Кроме того, будут оборудованы залы силовой подготовки. Появление такого объекта создаст условия для тренировок хоккеистов, занятий фигурным катанием и активного отдыха населения.

Напомним, с инициативой построить крытую ледовую арену для занятий зимними видами спорта на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным обратились воспитанники спортивной школы облспорткомитета. Спортивный объект был включен в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». На его строительство выделены федеральные средства в размере 230 миллионов рублей при софинансировании из областного бюджета.