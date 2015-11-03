Задолженность потребителей Курской области за ТЭРыы снизилась более чем на 32 млн рублей



Эти данные приводит комитет ЖКХ и ТЭК Курской области за сентябрь 2018 года.

- На сегодняшний день просроченная задолженность в целом по области не превышает одного расчетного периода, основной долг приходится на население и предприятия ЖКХ, - подчеркнула председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко.

Руководством региона и муниципальных образований принимаются все исчерпывающие меры по установлению платежной дисциплины и минимизации имеющейся задолженности. Этим занимается специально созданная рабочая группа, которую возглавляет заместитель губернатора Александр Демин.

Еженедельно данный вопрос поднимается в ходе селекторных совещаний с главами городов и районов Курской области, где детально рассматриваются все острые проблемные моменты, имеющиеся в муниципалитетах, ставятся конкретные задачи по их разрешению, составляются детальные графики погашения долгов.

- Недобросовестным плательщикам пора задуматься о последствиях такого халатного отношения к уплате коммунальных платежей. Ведь в законодательстве прописаны все меры, и в регионе ими активно пользуются: должникам ограничивают подачу коммунальных ресурсов, инициируются судебные разбирательства, к этой работе привлекаются полиция и судебные приставы. Активно ведут работу и ресурсоснабжающие организации.

Например, недавно судебные приставы наложили арест на два автомобиля и другое имущество должников Курского филиала ПАО «Квадра» в рамках совместного рейда энергокомпании и регионального Управления ФССП России. В течение года компания направила более 3 тыс. исковых заявлений в отношении должников и взыскала в судебном порядке 25,7 млн рублей.

«КурскАтомЭнергоСбыт» за 9 месяцев 2018 года направил в суд более 660 исков на неплательщиков. В результате рассмотрения исков энергетиков суды выдали более 1180 исполнительных листов и судебных приказов на сумму более 259 млн рублей. Только в сентябре текущего года должниками погашено 14,2 млн рублей долгов. В настоящее время в судах рассматриваются 286 исков компании к должникам.

В летний период представители ООО «Газпром межрегионгаз Курск» ежедневно проводились рейды по отключению должников от подачи газа.

Не стоит забывать и про пени. Федеральный закон №307-ФЗ от 03.11.2015г. предусматривает для должников уплату пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.