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Задолженность потребителей Курской области за ТЭРыы снизилась более чем на 32 млн рублей

Окт 11
Курская область Центральный федеральный округ
Задолженность потребителей Курской области за ТЭРыы снизилась более чем на 32 млн рублей

Эти данные приводит комитет ЖКХ и ТЭК Курской области за сентябрь 2018 года.
- На сегодняшний день просроченная задолженность в целом по области не превышает одного расчетного периода, основной долг приходится на население и предприятия ЖКХ, - подчеркнула председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко.

Руководством региона и муниципальных образований принимаются все исчерпывающие меры по установлению платежной дисциплины и минимизации имеющейся задолженности. Этим занимается специально созданная рабочая группа, которую возглавляет заместитель губернатора Александр Демин.

Еженедельно данный вопрос поднимается в ходе селекторных совещаний с главами городов и районов Курской области, где детально рассматриваются все острые проблемные моменты, имеющиеся в муниципалитетах, ставятся конкретные задачи по их разрешению, составляются детальные графики погашения долгов.

- Недобросовестным плательщикам пора задуматься о последствиях такого халатного отношения к уплате коммунальных платежей. Ведь в законодательстве прописаны все меры, и в регионе ими активно пользуются: должникам ограничивают подачу коммунальных ресурсов, инициируются судебные разбирательства, к этой работе привлекаются полиция и судебные приставы. Активно ведут работу и ресурсоснабжающие организации.

Например, недавно судебные приставы наложили арест на два автомобиля и другое имущество должников Курского филиала ПАО «Квадра» в рамках совместного рейда энергокомпании и регионального Управления ФССП России. В течение года компания направила более 3 тыс. исковых заявлений в отношении должников и взыскала в судебном порядке 25,7 млн рублей.

«КурскАтомЭнергоСбыт» за 9 месяцев 2018 года направил в суд более 660 исков на неплательщиков. В результате рассмотрения исков энергетиков суды выдали более 1180 исполнительных листов и судебных приказов на сумму более 259 млн рублей. Только в сентябре текущего года должниками погашено 14,2 млн рублей долгов. В настоящее время в судах рассматриваются 286 исков компании к должникам.

В летний период представители ООО «Газпром межрегионгаз Курск» ежедневно проводились рейды по отключению должников от подачи газа.

Не стоит забывать и про пени. Федеральный закон №307-ФЗ от 03.11.2015г. предусматривает для должников уплату пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.



 
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