Задача на осеннюю призывную кампанию — отправить в Вооруженные Силы России более 1,5 тысячи человек



О подготовке к осеннему призыву говорили сегодня на инструкторско-методическом сборе, который состоялся в областном сборном пункте.

Председатели призывных комиссий по муниципальным образованиям региона рассмотрели вопросы подготовки и призыва граждан на военную службу, организации первоначальной постановки на воинский учет, а также определили задачи на осеннюю призывную кампанию.

«Норму по весеннему призыву Курская область выполнила на сто процентов. 1480 наших призывников сейчас успешно несут службу в рядах ВС РФ. Задача на осеннюю кампанию — отправить в войска более 1,5 тыс. человек. Проблем больших не вижу, мы должны будем справиться с заданием и на этот раз», - подчеркнул первый заместитель губернатора Александр Зубарев.

В цене молодые люди, имеющие специальность. Как отметил военный комиссар Владимир Родионов, сейчас требуются не только здоровые, но и технически грамотные юноши: «Вырос спрос на специалистов. И Курская область способна эти задачи выполнить. Подготовкой водителей, связистов, стрелков-парашютистов занимается ДОСААФ. Обучение прошли 250 человек. Как и прежде, большинство курских призывников будут служить в Западном военном округе».

Военком также отметил, что среди курян растет популярность службы по контракту, кроме того, год от года уменьшается число уклонистов. Ребята понимают, что мужчина, не служивший в армии без всяких на то оснований, получит справку, которая в будущем снизит его шансы найти хорошую работу.