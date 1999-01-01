За 10 лет число детей-сирот в Курской области снизилось на 2 тысячи



Успехов удалось добиться благодаря комплексной работе по профилактике семейного неблагополучия и помощи семьям с детьми, которая проводится в рамках стратегии развития инициатив президента РФ. По словам Владимира Путина, надо больше обращать внимания на семьи, которые берут к себе приемных детей, выстраивать их поддержку и заботу о них.

Как рассказали в департаменте по опеке и попечительству, семейной и демографической политике, в Курской области в 2008 году насчитывалось 4825 детей-сирот, за этот период оно снизилось до 2985 человек. Более 90% сирот воспитываются в приемных семьях, которым оказывается существенная поддержка на федеральном и региональном уровнях.

Курская область одной из первых в России в 2015 году приступила к реализации программы «Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства». Одиннадцатый год в области проводится благотворительный марафон «Мир детства». За это время собрано более 267 млн рублей добровольных пожертвований. Адресную помощь получили более 10 тыс. малообеспеченных семей с детьми.

С 2018 года в стране стартовала программа «Десятилетие детства». Одно из ее приоритетных направлений - улучшение демографической ситуации. Помогут в этом и новые денежные пособия семьям, в том числе утвержденная Президентом РФ ежемесячная выплата на первого ребенка.