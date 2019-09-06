Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»
АНО «Мой бизнес» и Вологодская ТПП приглашают бизнес для участия с коллективным стендом на 33-ей международной выставке мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ», г. Москва, 03-06.09.2019 г.
Тематика выставки: CPM представляет весь мир моды – в 17 выставочных залах будет представлено 50 различных групп товаров:
- женская, мужская, детская одежда
- изделия из кожи и меха
- пляжная одежда
- одежда для отдыха
- нижнее белье
- аксессуары
Насыщенная деловая программа, проходящая на протяжении всех четырех выставочных дней, создает атмосферу для плодотворного общения. Вниманию публики представляются около 40 модных показов таких значимых марок, как Marc Cain, Beatrice.B и Xenia Design, презентация трендов экспертами в области моды и богатейшая программа семинаров Russian Fashion Retail Forum, рассчитанная на профессиональных байеров и экспонентов.
Место и сроки проведения:
ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14)
Монтаж выставки: 31 августа – 02 сентября 2019 г.
Работа выставки: 03 – 06 сентября 2019 г.
Демонтаж выставки: 07 сентября 2019 г.:
Контактное лицо в Вологодской ТПП по вопросам участия с коллективным стендом на выставке: Кондаков Игорь Анатольевич, тел. (8172)72-46-87, kia@vologdatpp.ru
Данное мероприятие реализуется в рамках национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы» при поддержке АНО «Мой бизнес».
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