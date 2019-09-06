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Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»

Авг 12
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»

АНО «Мой бизнес» и Вологодская ТПП приглашают бизнес для участия с коллективным стендом на 33-ей международной выставке мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ», г. Москва, 03-06.09.2019 г.
CPM – Collection Première Moscow – ключевое деловое событие индустрии моды России и Восточной Европы, где происходит оформление заказов. Так, например, для презентации коллекций осень-зима 2019/20 в московском «Экспоцентре» в феврале 2019 года собралось 1418 дизайнерских торговых марок из 35 стран мира, за четыре дня выставку посетило 22 000 специалистов по закупкам и управлению модным бизнесом из России и Европы.

Тематика выставки: CPM представляет весь мир моды – в 17 выставочных залах будет представлено 50 различных групп товаров:

- женская, мужская, детская одежда

- изделия из кожи и меха

- пляжная одежда

- одежда для отдыха

- нижнее белье

- аксессуары

Насыщенная деловая программа, проходящая на протяжении всех четырех выставочных дней, создает атмосферу для плодотворного общения. Вниманию публики представляются около 40 модных показов таких значимых марок, как Marc Cain, Beatrice.B и Xenia Design, презентация трендов экспертами в области моды и богатейшая программа семинаров Russian Fashion Retail Forum, рассчитанная на профессиональных байеров и экспонентов.

Место и сроки проведения:

ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14)

Монтаж выставки: 31 августа – 02 сентября 2019 г.

Работа выставки: 03 – 06 сентября 2019 г.

Демонтаж выставки: 07 сентября 2019 г.:

Контактное лицо в Вологодской ТПП по вопросам участия с коллективным стендом на выставке: Кондаков Игорь Анатольевич, тел. (8172)72-46-87, kia@vologdatpp.ru

Данное мероприятие реализуется в рамках национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы» при поддержке АНО «Мой бизнес».



 
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