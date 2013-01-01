Высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом за рубежом



В 2017 году Тамбовская область отправила на экспорт более 370 тысяч тонн зерна, что в два раза превышает показатели предыдущего года. А всего за год железнодорожным транспортом вывезено из региона более одного миллиона тонн зерна.

Специалисты отмечают, что высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом не только на территории России, но и за пределами страны. Тамбовщина экспортирует его в Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Йемен, Иран, Нигерию, Финляндию, Германию и другие страны. Власти Тамбовской области планируют еще более расширить географию поставок. Ожидается увеличение экспорта в страны Ближнего Востока, Северной Африки, азиатские страны. Это стало возможным благодаря рекордному сбору урожая. Применение удобрений, новых сортов, новейших технологий и современного оборудования позволяют из года в год увеличивать урожайность. Большие возможности дает государственная поддержка отрасли.

В декабре 2017 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета «Российским железным дорогам» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна. Согласно этому документу зерно должно быть закуплено по цене не ниже минимально установленной.

Новые условия стимулируют развитие зернового рынка, в том числе продажи зерна на экспорт. Тамбовская область планирует в первом полугодии 2018 года отгрузить на экспорт более 320 тысяч тонн зерновых культур.