Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ЯНВ, 14:33 МСК
USD (ЦБ)    56,9957
EUR (ЦБ)    68,0586
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом за рубежом

Янв 11
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом за рубежом

В 2017 году Тамбовская область отправила на экспорт более 370 тысяч тонн зерна, что в два раза превышает показатели предыдущего года. А всего за год железнодорожным транспортом вывезено из региона более одного миллиона тонн зерна.
Специалисты отмечают, что высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом не только на территории России, но и за пределами страны. Тамбовщина экспортирует его в Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Йемен, Иран, Нигерию, Финляндию, Германию и другие страны. Власти Тамбовской области планируют еще более расширить географию поставок. Ожидается увеличение экспорта в страны Ближнего Востока, Северной Африки, азиатские страны. Это стало возможным благодаря рекордному сбору урожая. Применение удобрений, новых сортов, новейших технологий и современного оборудования позволяют из года в год увеличивать урожайность. Большие возможности дает государственная поддержка отрасли.

В декабре 2017 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета «Российским железным дорогам» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна. Согласно этому документу зерно должно быть закуплено по цене не ниже минимально установленной.

Новые условия стимулируют развитие зернового рынка, в том числе продажи зерна на экспорт. Тамбовская область планирует в первом полугодии 2018 года отгрузить на экспорт более 320 тысяч тонн зерновых культур.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
10 Янв:
10 Янв:
9 Янв:
Центральный федеральный округ:
10 Янв:
10 Янв:
10 Янв:
РОССИЯ:
11 Янв:
10 Янв:
29 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году?

Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году?
Экономика

Либо с нами, либо против нас. Что показал отказ «Альфа-банка» работать с «оборонкой» из-за санкций США

Либо с нами, либо против нас. Что показал отказ «Альфа-банка» работать с «оборонкой» из-за санкций США
Политика

Реорганизация глобальных цепочек стоимости в контексте длинноволновой цикличности режимов внешнеэкономической политики

Реорганизация глобальных цепочек стоимости в контексте длинноволновой цикличности режимов внешнеэкономической политики
Исследования

«Забастовка избирателей». Придется ли Путину в 2018 году произнести фамилию Навальный

«Забастовка избирателей». Придется ли Путину в 2018 году произнести фамилию Навальный
Политика 2

Узнай, страна

Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом за рубежом

Высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом за рубежом

Новости компаний

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Новости СМИ

Новости дня

14:20 Минск планирует завершить вопрос о взаимном признании виз с Москвой в начале 2018 года Минск планирует завершить вопрос о взаимном признании виз с Москвой в начале 2018 года
За новогодние праздники россияне потратили 920 млрд. рублей
За новогодние праздники россияне потратили 920 млрд. рублей
13:49 Дмитрий Песков подтвердил продолжение контактов по урегулированию кризиса в Сирии Дмитрий Песков подтвердил продолжение контактов по урегулированию кризиса в Сирии
13:35 Совет Федерации проверит подачу материала по присоединению Крыма в учебниках по истории России Совет Федерации проверит подачу материала по присоединению Крыма в учебниках по истории России

Узнай страна!

13:10 Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»
Ушел из жизни российский актер театра и кино Михаил Державин
Ушел из жизни российский актер театра и кино Михаил Державин
11:47 Высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом за рубежом Высококачественное тамбовское зерно пользуется большим спросом за рубежом
10 ЯНВ, 18:26 Пожарная обстановка – на контроле Пожарная обстановка – на контроле

Новости компаний

28 ДЕК, 18:07 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter