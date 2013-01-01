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В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»

Ноя 12
Курская область Центральный федеральный округ
В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»

Подобные конкурсы организуются в регионе комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области совместно с Курским центром контроля качества на протяжении 13 лет.
Приветствуя собравшихся,dрио губернатора Роман Старовойт отметил, что конкурс как нельзя лучше помогает позиционировать курскую продукцию в торговых сетях, расширять ассортимент и увеличивать объемы ее реализации, развивать традиции высококачественного производства, повышать конкурентоспособность товаров местных товаропроизводителей.

Действительно, благодаря конкурсу каждый житель нашего региона может узнать о лучших товарах, которые производятся местными предприятиями, продегустировать их, высказать свои замечания и предложения. Очень значимы подобные мероприятия и для торговых сетей региона – ведь большинство их предпочитает реализовывать именно курские товары – они предпочтительнее по соотношению цена-качество, что подтверждают мониторинги качества продукции.

Сегодня в ходе итоговой выставки смотра-конкурса «Покупаем курское» свою продукцию представили 33 предприятия, производящие продукты питания, изделия лёгкой и швейной промышленности, оказывающие услуги общественного питания.

Глава региона с удовольствием продегустировал курские товары, отметил натуральный вкус курских йогуртов. Также врио губернатора в разговоре с участниками конкурса интересовался, из какого сырья производится продукция, рынками сбыта курских производителей, условиями работы с федеральными сетями.

Товары, представленные в номинациях «Лучший товар года» и «Новинка года», будут сегодня оценены членами конкурсной комиссии и покупателями. А имена победителей прозвучат в торжественной обстановке на выставке «Новогодняя сказка», которая пройдет 21 декабря в главном выставочном павильоне местечка Свобода.

- Мы продолжим работу по расширению ассортимента курской продукции, ее позиционированию в торговых сетях и на межрегиональном уровне. Ведь в Курской области создана необходимая база для производства - как сельскохозяйственного сырья, так и готовых изделий, - подчеркнул Роман Старовойт.



 
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