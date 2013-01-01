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Врио губернатора Роман Старовойт раскритиковал работу курского филиала ПАО «Квадра»

Ноя 28
Курская область Центральный федеральный округ
Врио губернатора Роман Старовойт раскритиковал работу курского филиала ПАО «Квадра»

На оперативном совещании заместитель губернатора Алексей Смирнов доложил о прохождении отопительного сезона в Курской области, который стартовал 27 сентября.
Анализ ситуации показывает, что в прошлом году за весь зимний период в регионе произошло 22 коммунальные аварии, а в этом году – уже семь. И пять из них - в областном центре. Самая серьёзная авария, в результате которой восемь социальных объектов и порядка 22 тысяч жителей Северо-Западного микрорайона остались без отопления, произошла на минувшей неделе.

- В зону отключения могли попасть всего 6 домов, но из-за того, что запорная арматура «Квадры» не выдержала давления, масштаб аварии стал сильнее. Это говорит о том, что отчеты компании нуждаются в ревизии. По итогам сложившейся аварийной ситуации применим соответствующие штрафные санкции, заявления от управляющих компаний уже собираются. Кроме того, в ближайшее время мы посмотрим силы и средства компании, а весной будет проведено ее комплексное обследование, - подчеркнул Алексей Смирнов.

Руководство «Квадры» объясняет такое количество аварийных ситуаций большим износом сетей, подчеркивая, что проводимых ими ежегодно ремонтов недостаточно.

Врио губернатора раскритиковал красивые формулировки, представленные в качестве аргументов от ресурсоснабжающей организации.

– Мы еще не вошли в зиму, а с октября не проходит недели, чтобы в областном центре и других населенных пунктах не случались аварии по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Люди натерпелись, и их негодование абсолютно обоснованно. Я прошу прояснить ситуацию и не допустить ее повтора впредь. Если арендатор так ведет себя, то мы с ним дальше не сможем работать. Для стабилизации ситуации нужны совместные решения по вопросам замены сетей, - отметил Роман Старовойт.

Он также обратил внимание на то, что население исправно оплачивает отопление и горячее водоснабжение. Однако долги за эти коммунальные услуги в регионе значительны.

Как пояснил Алексей Смирнов, львиную долю составляют долги управляющих компаний, накопившиеся с прошлых лет. Выход - во введении в Курской области в действие единого платежного документа, соответствующий закон сейчас рассматривается на федеральном уровне. Одновременно с этим будет вестись работа и по долгам прошлых лет.

Средства ресурсоснабжающих организаций должны в полном объеме поступать к ним и не оставаться в управляющих компаниях. Врио губернатора поручил подготовить варианты решения этого вопроса.

Кстати, по состоянию на 10.45 26 ноября, в Северо-Западном микрорайоне рядом с местом предыдущей аварии зафиксирован новый порыв, что говорит о качестве теплосети. Работы ведутся.



 
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