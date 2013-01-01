Врио губернатора Роман Старовойт раскритиковал работу курского филиала ПАО «Квадра»



На оперативном совещании заместитель губернатора Алексей Смирнов доложил о прохождении отопительного сезона в Курской области, который стартовал 27 сентября.

Анализ ситуации показывает, что в прошлом году за весь зимний период в регионе произошло 22 коммунальные аварии, а в этом году – уже семь. И пять из них - в областном центре. Самая серьёзная авария, в результате которой восемь социальных объектов и порядка 22 тысяч жителей Северо-Западного микрорайона остались без отопления, произошла на минувшей неделе.

- В зону отключения могли попасть всего 6 домов, но из-за того, что запорная арматура «Квадры» не выдержала давления, масштаб аварии стал сильнее. Это говорит о том, что отчеты компании нуждаются в ревизии. По итогам сложившейся аварийной ситуации применим соответствующие штрафные санкции, заявления от управляющих компаний уже собираются. Кроме того, в ближайшее время мы посмотрим силы и средства компании, а весной будет проведено ее комплексное обследование, - подчеркнул Алексей Смирнов.

Руководство «Квадры» объясняет такое количество аварийных ситуаций большим износом сетей, подчеркивая, что проводимых ими ежегодно ремонтов недостаточно.

Врио губернатора раскритиковал красивые формулировки, представленные в качестве аргументов от ресурсоснабжающей организации.

– Мы еще не вошли в зиму, а с октября не проходит недели, чтобы в областном центре и других населенных пунктах не случались аварии по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Люди натерпелись, и их негодование абсолютно обоснованно. Я прошу прояснить ситуацию и не допустить ее повтора впредь. Если арендатор так ведет себя, то мы с ним дальше не сможем работать. Для стабилизации ситуации нужны совместные решения по вопросам замены сетей, - отметил Роман Старовойт.

Он также обратил внимание на то, что население исправно оплачивает отопление и горячее водоснабжение. Однако долги за эти коммунальные услуги в регионе значительны.

Как пояснил Алексей Смирнов, львиную долю составляют долги управляющих компаний, накопившиеся с прошлых лет. Выход - во введении в Курской области в действие единого платежного документа, соответствующий закон сейчас рассматривается на федеральном уровне. Одновременно с этим будет вестись работа и по долгам прошлых лет.

Средства ресурсоснабжающих организаций должны в полном объеме поступать к ним и не оставаться в управляющих компаниях. Врио губернатора поручил подготовить варианты решения этого вопроса.

Кстати, по состоянию на 10.45 26 ноября, в Северо-Западном микрорайоне рядом с местом предыдущей аварии зафиксирован новый порыв, что говорит о качестве теплосети. Работы ведутся.