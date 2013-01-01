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ИЗМИР

Врио Губернатора Орловской области призвал создавать новые сельскохозяйственные кооперативы

Янв 23
Орловская область Центральный федеральный округ
Врио Губернатора Орловской области призвал создавать новые сельскохозяйственные кооперативы

Такую задачу Андрей Клычков поставил сегодня на собрании членов «Орел-АККОР».
Как было отмечено, в настоящее время в Орловской области зарегистрировано 46 сельскохозяйственных кооперативов. 7 из них созданы в 2017 году. В ближайшее время завершится регистрация еще 4 сельхозпотребкооперативов.

«В 2018 году необходимо активизировать работу по возрождению и созданию новых кооперативов, – подчеркнул в своем выступлении глава региона. – Больше трети населения Орловщины – сельские жители. Их поддержка – один из главных приоритетов в работе властей всех уровней».

Напомним, что соответствующее поручение Андрей Клычков дал департаментам финансов и сельского хозяйства Орловской области в декабре 2017 года.

Главам 19 районов было рекомендовано с учетом местных особенностей обеспечить создание хотя бы по одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу.

Сельхозпотребкооперативы занимаются сбором излишек молока, мяса, картофеля, овощей и фруктов, которые производят личные подворья, оказывают селянам транспортные услуги, помогают в обработке приусадебных участков.



 
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