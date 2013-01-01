Врио Губернатора Орловской области призвал создавать новые сельскохозяйственные кооперативы



Такую задачу Андрей Клычков поставил сегодня на собрании членов «Орел-АККОР».

Как было отмечено, в настоящее время в Орловской области зарегистрировано 46 сельскохозяйственных кооперативов. 7 из них созданы в 2017 году. В ближайшее время завершится регистрация еще 4 сельхозпотребкооперативов.

«В 2018 году необходимо активизировать работу по возрождению и созданию новых кооперативов, – подчеркнул в своем выступлении глава региона. – Больше трети населения Орловщины – сельские жители. Их поддержка – один из главных приоритетов в работе властей всех уровней».

Напомним, что соответствующее поручение Андрей Клычков дал департаментам финансов и сельского хозяйства Орловской области в декабре 2017 года.

Главам 19 районов было рекомендовано с учетом местных особенностей обеспечить создание хотя бы по одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу.

Сельхозпотребкооперативы занимаются сбором излишек молока, мяса, картофеля, овощей и фруктов, которые производят личные подворья, оказывают селянам транспортные услуги, помогают в обработке приусадебных участков.