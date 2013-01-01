Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей



Сегодня полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил Романа Старовойта собравшимся в Доме Советов руководителям территориальных федеральных органов власти, областной администрации, главам муниципальных районов, депутатам Курской облдумы, представителям общественных организаций и творческих союзов.

Игорь Щеголев зачитал Указ Президента РФ Владимира Путина о назначении Романа Старовойта временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и поблагодарил экс-губернатора Александра Михайлова за плодотворную работу на посту главы области в течение 18 лет. Полпред отметил, что в Курской области в этот период многое было сделано для того, чтобы регион успешно развивался в самых разных направлениях. И сегодня область занимает ведущие позиции в ЦФО и стране по целому ряду показателей. Оценка полпредом деятельности Александра Михайлова на посту губернатора была встречена долгими одобрительными аплодисментами всех находившихся в зале.

Роман Старовойт отметил, что он - курянин по происхождению и по прежней работе знаком с регионом и некоторыми его руководителями. Он заверил присутствующих, что сделает все возможное для того, чтобы продолжить динамичное развитие Курской области, придать новый импульс этой работе. Врио губернатора высоко оценил деятельность своего предшественника и выразил уверенность, что опыт и знания Александра Михайлова будут востребованы, послужат во благо жителей Курской области.