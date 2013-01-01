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26 ОКТ, 02:25 МСК
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Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?

Окт 26
Москва Центральный федеральный округ
Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях в российских регионах.
«На этой неделе сразу в нескольких регионах дошли до самой сути импортозамещения, создавая «сердца» для самолетов, трубопроводов, электростанций. Российские предприятия начали производить двигатели для оборудования и продукции разных отраслей промышленности.

1. В Челябинске локализовали производство базового для нефтепроводной отрасли оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели».

2. В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21-300.

3. В Удмуртии на Сарапульском электрогенераторном заводе локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок и налаживают импортозамещение встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов.

4.В Томской области открыли полигон для испытаний российских газопоршневых электростанций

Российские ученые и инженеры совершили прорыв в медицинских технологиях.

5.В Москве ученые Фонда перспективных исследований создали первую в мире биогибридную систему для ранней диагностики рака легких и туберкулеза

6.В Ижевске завод, входящий в концерн «Калашников», начал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта

Российские инновации внедряли в АПК и машиностроении.

7.В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях

8.В Челябинске выпустили уникальный подъемный кран-вездеход для работы в условиях Крайнего Севера.

Разработки и достижения в альтернативной энергетике впечатлили не только россиян, но и зарубежных партнеров

9.В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк.

10. Из Чувашии в Таиланд поставлена первая партия гетероструктурных солнечных модулей «Хевел».

Еще больше о достижениях в российских регионах вы сможете прочитать в нашей рубрике «Узнай, страна!»



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
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