Время первых: как в субъектах федерации продвигают Россию к технологическому суверенитету?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях в российских регионах.

«На этой неделе сразу в нескольких регионах дошли до самой сути импортозамещения, создавая «сердца» для самолетов, трубопроводов, электростанций. Российские предприятия начали производить двигатели для оборудования и продукции разных отраслей промышленности.

1. В Челябинске локализовали производство базового для нефтепроводной отрасли оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели».

2. В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21-300.

3. В Удмуртии на Сарапульском электрогенераторном заводе локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок и налаживают импортозамещение встраиваемых электродвигателей для приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов.

4.В Томской области открыли полигон для испытаний российских газопоршневых электростанций

Российские ученые и инженеры совершили прорыв в медицинских технологиях.

5.В Москве ученые Фонда перспективных исследований создали первую в мире биогибридную систему для ранней диагностики рака легких и туберкулеза

6.В Ижевске завод, входящий в концерн «Калашников», начал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта

Российские инновации внедряли в АПК и машиностроении.

7.В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях

8.В Челябинске выпустили уникальный подъемный кран-вездеход для работы в условиях Крайнего Севера.

Разработки и достижения в альтернативной энергетике впечатлили не только россиян, но и зарубежных партнеров

9.В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк.

10. Из Чувашии в Таиланд поставлена первая партия гетероструктурных солнечных модулей «Хевел».

Еще больше о достижениях в российских регионах вы сможете прочитать в нашей рубрике «Узнай, страна!»