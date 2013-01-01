Врачи тамбовского перинатального центра провели сложную высокотехнологичную операцию



В перинатальном центре Тамбовской областной детской клинической больницы хирурги впервые успешно провели высокотехнологичную операцию по коррекции врожденного порока развития желудочно-кишечного тракта, который вызывает кишечную непроходимость и без последующего хирургического вмешательства приводит к смерти младенца.

Как отметили в лечебном учреждении, порок развития был выявлен на стадии беременности. С этого момента мама малыша наблюдалась в перинатальном центре. После появления на свет младенца поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных для предоперационной подготовки. Операцию блестяще провел главный детский хирург Тамбовской области Валерий Белоусенко. В настоящее время врачи продолжают выхаживать ребенка в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Как подчеркнули в областной больнице, подобный порок развития желудочно-кишечного тракта встречается крайне редко. Однако ежегодно возникают единичные случаи, когда новорожденным требуется операция по его коррекции.

Оказание хирургической помощи новорожденным детям в неонатальном периоде организовано на базе Тамбовской областной детской клинической больницы. Использование современных медицинских технологий, наличие необходимого специализированного оборудования и профессионально подготовленных кадров позволяют активно развивать это направление в медицине.

С 2016 года областная детская больница получила лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по профилю «детская хирургия в период новорождённости». Ежегодно в больнице с использованием высоких технологий оперируют порядка 20 новорожденных детей. Проводятся жизнесберегающие операции на пищеводе, кишечнике, при врожденных пороках развития грудной клетки, спинного мозга, опухолевых образованиях различной локализации. Выживаемость данной категории пациентов составляет 97 процентов.

Техническое открытие перинатального центра на базе Тамбовской областной больницы состоялось в конце декабря прошлого года. Уже в январе здесь стали оказывать консультационную помощь, а первые роды приняли в марте. Губернатор Александр Никитин назвал перинатальный цент подарком всем жителям региона, поскольку тамбовские врачи получили дополнительные возможности для сохранения жизни и здоровья беременных женщин и новорожденных.