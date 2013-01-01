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Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»

Мар 12
Омская область Сибирский федеральный округ
Впервые омская компания получит сертификат «Сделано в России»

Омский завод «Электротехника и Автоматика» прошел первый этап добровольной сертификации «Сделано в России», получив знак «Russian Exporter».
На данный момент компания «Электротехника и Автоматика» входит в Реестр экспортеров Омской области, активно принимает участие в международных выставочных мероприятиях. Взаимодействуя с Центром поддержки экспорта Омской области, завод начал успешную экспортную деятельность.

«Чтобы стать участником программы необходимо пройти 2 этапа добровольной сертификации «Сделано в России». Первый этап - оценка опыта и деловой репутации. Успешное прохождение этого этапа дает право использовать знак «Russian Exporter», после информация о компании размещается в едином электронном каталоге экспортеров на 8 языках. На втором этапе проверку проходит сама продукция. По его итогам производитель может размещать знак «Made in Russia» на своей продукции, упаковке и рекламно-информационных материалах», - рассказали в Российском Экспортном Центре.

Система добровольной сертификации «Сделано в России» - это долгосрочная программа Российского Экспортного Центра. Программа помогает лучшим компаниям выйти на международные рынки, повысить узнаваемость товаров и брендов и добиться успеха в экспортной деятельности. Маркировка «Made in Russia» дает статус добросовестного экспортера, защищает продукцию от подделок и контрафакта за рубежом, значительно снижает маркетинговые и рекламные расходы компании.

«Я очень рад, что несколько лет назад мы познакомились с Центром поддержки экспорта Омской области и начали активную работу. В самом начале экспортной деятельности наша компания продвигалась только в СНГ. На данный момент специалисты Центра проводят для нас крупное маркетинговое исследование рынка Германии. Одна из дальновидных целей у нас – принять участие в ведущей мировой торговой ярмарке технологий освещения и строительных услуг Light+Building 2020. Сейчас мы уже прошли первый этап сертификации, получили знак «Russian Exporter» и попали в список добросовестных экспортёров России. Начинаем проходить второй этап добровольной сертификации, чтобы получить право использовать логотип «Made in Russia». Маркировка - очень нужная вещь, потому что это поможет продвинуть бренд на международные рынки», - рассказал руководитель направления ВЭД компании «Электротехника и Автоматика» Константин Митюшев.

Напомним, что Центр поддержки экспорта Омской области действует на базе Агентства развития и инвестиций и бесплатно оказывает поддержку омским предпринимателям при выходе на международные рынки и на рынки соседних регионов. Приглашаем активных предпринимателей на консультации.

Агентство развития и инвестиций Омской области, ул. 70 лет Октября, 25/2, тел.: +7(3812)40-80-09, сайт Центра, INSTAGRAM.



 
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