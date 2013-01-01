В Курской области прошел IX Гражданский форум



Тема форума - «Развитие современных социальных институтов в целях консолидации общества» - объединила представителей администрации Курской области и города Курска, муниципальных районов и городских округов, Курской областной Думы, Курской митрополии, членов Общественной палаты Курской области, лидеров политических партий, представителей национальных диаспор и общественных организаций.

В ходе круглых столов они обсуждали вопросы сотрудничества власти и гражданского общества по социально-экономическому развитию региона. В центре внимания были направления развития НКО, наиболее эффективные практики добровольчества и наставничества, программы самозанятости населения и многие другие.

На пленарном заседании IX Гражданского форума врио губернатора Роман Старовойт впервые озвучил задачи, которые он поставил перед собой и перед областью. Проектный подход, четко расставленные приоритеты, открытость и прозрачность работы и контроль за ее результатами – слагающие успеха, которые помогут придать динамизм дальнейшему развитию нашего региона. И в этом неоценима помощь общественности и всех курян. «Мы привлечем к работе и заинтересованных представителей промышленности, транспорта, сельскохозяйственных работников, сотрудников социальной и бюджетной сферы, юристов, банкиров, малый и средний бизнес, спортсменов и деятелей искусств. Нужно будет использовать мудрость старшего поколения и активность и энергию молодого. Сегодня я предлагаю стать частью управленческой команды региона всем тем, кто неравнодушен, кто хочет работать над будущим. Впереди большая работа и для каждого в ней найдется место».

Участники форума, представители общественности поддержали приоритеты по дальнейшему развитию области, программное заявление Романа Старовойта. Главный федеральный инспектор в Курской области Вадим Лобин считает, что именно общественники должны помогать власти повышать качество жизни людей. Митрополит Курский и Рыльский Герман поблагодарил Романа Старовойта за смелые и передовые планы, пообещал поддержку во всех хороших и добрых делах. Депутат Государственной Думы Ольга Германова рассчитывает, что богатейшая практика по поддержке лидеров, деятельность общественных организаций, открытый диалог с населением внесут свою лепту в предстоящую работу.

«Направление правильное, тактика понятна, можете рассчитывать на партию «Единая Россия», на наш опыт», - от имени однопартийцев заявил заместитель председателя Курской областной думы Владимир Иванов.

Сопредседатель оргкомитета форума, заместитель председателя Общественной палаты Курской области, ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Галина Окорокова поблагодарила врио губернатора за оказанное внимание всем представителям гражданского общества, так как форум стал площадкой для того, чтобы руководитель объявил о старте новых программ. Теперь задача общественников -рассказать об этом гражданам. Галина Окорокова также предложила создать в Курской области Фонд поддержки общественных инициатив местных НКО для их развития, обеспечения и реализации социально-значимых программ.

Полный текст выступления врио губернатора Курской области размещен на официальном сайте администрации Курской области в разделе «Официальные выступления».