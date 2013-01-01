Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 НОЯ, 19:39 МСК
USD (ЦБ)    65,5799
EUR (ЦБ)    74,9906

02 НОЯ, 19:39 МСК
USD (ЦБ)    65,5799
EUR (ЦБ)    74,9906

В Курской области прошел IX Гражданский форум

Ноя 2
Курская область Центральный федеральный округ
В Курской области прошел IX Гражданский форум

Тема форума - «Развитие современных социальных институтов в целях консолидации общества» - объединила представителей администрации Курской области и города Курска, муниципальных районов и городских округов, Курской областной Думы, Курской митрополии, членов Общественной палаты Курской области, лидеров политических партий, представителей национальных диаспор и общественных организаций.
В ходе круглых столов они обсуждали вопросы сотрудничества власти и гражданского общества по социально-экономическому развитию региона. В центре внимания были направления развития НКО, наиболее эффективные практики добровольчества и наставничества, программы самозанятости населения и многие другие.

На пленарном заседании IX Гражданского форума врио губернатора Роман Старовойт впервые озвучил задачи, которые он поставил перед собой и перед областью. Проектный подход, четко расставленные приоритеты, открытость и прозрачность работы и контроль за ее результатами – слагающие успеха, которые помогут придать динамизм дальнейшему развитию нашего региона. И в этом неоценима помощь общественности и всех курян. «Мы привлечем к работе и заинтересованных представителей промышленности, транспорта, сельскохозяйственных работников, сотрудников социальной и бюджетной сферы, юристов, банкиров, малый и средний бизнес, спортсменов и деятелей искусств. Нужно будет использовать мудрость старшего поколения и активность и энергию молодого. Сегодня я предлагаю стать частью управленческой команды региона всем тем, кто неравнодушен, кто хочет работать над будущим. Впереди большая работа и для каждого в ней найдется место».

Участники форума, представители общественности поддержали приоритеты по дальнейшему развитию области, программное заявление Романа Старовойта. Главный федеральный инспектор в Курской области Вадим Лобин считает, что именно общественники должны помогать власти повышать качество жизни людей. Митрополит Курский и Рыльский Герман поблагодарил Романа Старовойта за смелые и передовые планы, пообещал поддержку во всех хороших и добрых делах. Депутат Государственной Думы Ольга Германова рассчитывает, что богатейшая практика по поддержке лидеров, деятельность общественных организаций, открытый диалог с населением внесут свою лепту в предстоящую работу.

«Направление правильное, тактика понятна, можете рассчитывать на партию «Единая Россия», на наш опыт», - от имени однопартийцев заявил заместитель председателя Курской областной думы Владимир Иванов.

Сопредседатель оргкомитета форума, заместитель председателя Общественной палаты Курской области, ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Галина Окорокова поблагодарила врио губернатора за оказанное внимание всем представителям гражданского общества, так как форум стал площадкой для того, чтобы руководитель объявил о старте новых программ. Теперь задача общественников -рассказать об этом гражданам. Галина Окорокова также предложила создать в Курской области Фонд поддержки общественных инициатив местных НКО для их развития, обеспечения и реализации социально-значимых программ.

Полный текст выступления врио губернатора Курской области размещен на официальном сайте администрации Курской области в разделе «Официальные выступления».



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
2 Ноя:
26 Окт:
26 Окт:
Центральный федеральный округ:
2 Ноя:
2 Ноя:
2 Ноя:
РОССИЯ:
2 Ноя:
2 Ноя:
2 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 1

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 8

Узнай, страна

Построенный в Приморье первый танкер класса "Афрамакс" доставил нефть в Европу через льды Арктики

Построенный в Приморье первый танкер класса

В Курской области прошел IX Гражданский форум

В Курской области прошел IX Гражданский форум

В Курской области подвели итоги «Контрольной закупки»

В Курской области подвели итоги «Контрольной закупки»

В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

Новости СМИ

Новости дня

19:14 Турция и США взаимно отменили санкции Турция и США взаимно отменили санкции
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
18:45 Курс доллара поднялся выше 66 рублей Курс доллара поднялся выше 66 рублей
18:27 Путин предложил вернуть военной разведке название «ГРУ» Путин предложил вернуть военной разведке название «ГРУ»
17:52 Всего шесть депутатов-пенсионеров согласились отказаться от надбавок Всего шесть депутатов-пенсионеров согласились отказаться от надбавок
17:13 Росавиация объяснила инцидент с самолетом Air France Росавиация объяснила инцидент с самолетом Air France
16:54 Минздрав пояснил, как будут дорожать лекарства‍ Минздрав пояснил, как будут дорожать лекарства‍
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
16:40 Карта «Тройка» станет персонализированной Карта «Тройка» станет персонализированной

Узнай, страна!

17:11 Построенный в Приморье первый танкер класса "Афрамакс" доставил нефть в Европу через льды Арктики Построенный в Приморье первый танкер класса "Афрамакс" доставил нефть в Европу через льды Арктики
Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды
Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды
16:47 В Курской области прошел IX Гражданский форум В Курской области прошел IX Гражданский форум
15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева
14:56 В Белгородской области открыли обновленное производство добавок в корма сельхозживотных В Белгородской области открыли обновленное производство добавок в корма сельхозживотных
14:03 Сотовый оператор Индонезии запускает облачное хранилище на платформе российской "АСД Технолоджиз" Сотовый оператор Индонезии запускает облачное хранилище на платформе российской "АСД Технолоджиз"
12:48 Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника
Богатые будут платить больше за яхты и роскошные квартиры, смертность в России растет, а рождаемость падает и другие новости вторника
01 НОЯ, 11:16 На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество» На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»
31 ОКТ, 08:11 ЕАО получит более 13 млн рублей на поддержку семейного воспитания детей-инвалидов ЕАО получит более 13 млн рублей на поддержку семейного воспитания детей-инвалидов

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter