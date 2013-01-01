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Возможности системы «Безопасный город» расширяются

Фев 1
Курская область Центральный федеральный округ
Возможности системы «Безопасный город» расширяются

В Курской области продолжается работа по развитию и совершенствованию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Его основная задача – это объединение информации, поступающей от различных систем безопасности и создание единой базы оперативных данных. Это позволит снизить время реагирования экстренных служб на инциденты и минимизировать их негативные последствия, и, следовательно, значительно повысить уровень безопасности населения. Данная работа ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Пилотными зонами для построения комплекса стали пять муниципальных образований: города Курск, Курчатов, Железногорск, Золотухинский и Кореневский район.

С конца 2016 года на территории областного центра комплекс работает в опытном режиме, и обработка всех оперативных событий осуществляется с использованием функционала АПК. Сегодня комплекс позволяет получать информацию с датчиков мониторинга гидрологической, химической, радиационной, инженерной обстановки, получать видеоинформацию с 53 камер видеонаблюдения с объектов с массовым пребыванием людей. Аналитические возможности АПК «Безопасный город» используется для обеспечения антитеррористической защищенности.

Совместно с Курской епархией проводятся мероприятия по интеграции создаваемых систем видеонаблюдения религиозных объектов в АПК «Безопасный город».

Расширение возможностей комплекса способствует тому, что все большее количество кризисных ситуаций и происшествий обрабатывается с применением «Безопасного города». За 2017 год с использованием функционала системы было организовано реагирование на 4075 кризисные ситуаций.

Также проводится работа по расширению возможностей комплекса в сфере экстренного оповещения населения. В Курске уже оборудовано 2 многоквартирных дома системой информирования и оповещения через домофоны. Достигнуто соглашение о внедрении этой системы в новостройках по ул. Запольная.

Кроме того, ведется работа по развитию сегмента безопасности дорожного движения, а именно, круглосуточной регистрации фактов нарушений правил дорожного движения, фиксации в автоматическом режиме правонарушений, выявление потенциально-опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры.

На 2018 год запланировано размещение в тестовом режиме фото- и видеофиксации автомобильных правонарушений.



 
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