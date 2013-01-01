Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников



Сегодня на набережной Тамбова торжественно открылась восьмая международная Покровская ярмарка. В этом году торговый форум объединил свыше 1200 участников из российских регионов и пяти стран мира. Гостей Покровской ярмарки поприветствовал губернатор Александр Никитин

Яркий праздник, возродивший исторические и культурные традиции Тамбовской области, стал настоящим национальным событием, отметил губернатор:

- Покровская ярмарка - самый лучший и самый главный бренд Тамбовской области. Она возвращает нашему городу былую славу и дарит несоизмеримую радость человеческого общения. Это самое ожидаемое событие осени в России. Это единственная ярмарка в стране, имеющая собственный товарный знак. Это эффективный инструмент подъёма экономики и развития предпринимательской инициативы. Но самое важное: Покровская ярмарка - это великий праздник! Я вас всех поздравляю с открытием восьмой Покровской ярмарки, которая вновь объединила под своими флагами тысячи людей!

Торговые, досуговые, концертные площадки Покровской ярмарки разместились на 60 тысячах квадратных метров площади. Тысячи участников представили свои промышленные и продовольственные товары, сувенирную продукцию, изделия народных промыслов. Александр Никитин вместе с представителями зарубежных делегаций прошелся по торговым и выставочным рядам, где каждый участник презентовал свои достижения. Гостей встречали веселыми частушками, инсценировками и, конечно, угощениями.

Большое внимание привлечено к французским прилавкам. На Покровскую ярмарку французы приезжают не впервые, и всегда тамбовчане ждут их с нетерпением. В этом году делегация Франции представила выставку и дегустацию своей продукции: шоколада, сладостей, конфет и конфитюра из сливы «Мирабель», меда и многого другого. Особый французский шик - свечи и мыло ручной работы местных мастеров. Помимо продукции, выставленной на ярмарке, департамент Мозеля познакомит жителей и гостей Тамбова с культурой своего региона.

Ярко выглядят стенды и экспозиции тамбовских сельхозтоваропроизводителей. Ржаксинский район презентовал типичное крестьянское подворье, большую пасеку и инсталляции в виде подсолнухов. Бондарский порадовал разнообразием ремесленных рядов. Представители Староюрьевского района угостили ухой из щуки, выловленной на Шушпанском водохранилище. Предприниматели Умётского района - испечённым в дровяной печи хлебом, а также мёдом, салом и другими яствами. Знаменские фермеры славятся свежей продукцией животноводства. Мордовский – новопокровскими сырами и различными видами круп. На площадке Мучкапского района особой популярностью пользуется местный лимонад и семечки. А уваровцы помимо всевозможных угощений из вишни привезли съедобную карту Тамбовской области. На торговых прилавках можно найти всё изобилие продукции, которая выращивается и производится на Тамбовщине. Цены на весь ассортимент ниже привычных. Комиссия от областного управления развития промышленности и торговли контролирует качество реализуемой продукции и цены на нее.

Покровская ярмарка 2018 года – это более трех десятков площадок и мероприятий, названия которых говорят сами за себя: «Покровский фестиваль «Легенды Тамбовского края», кулинарный поединок «Похлебка по-тамбовски», «Кузнечный двор», «Семейный досуг», презентация скатерти-самобранки «Пир горой!», «Золотая подкова», «Козье царство», варка сыров и приготовление плова, выступление звезд эстрады. И это далеко не полный список того, чем будет радовать Тамбов жителей и гостей города в течение двух дней.

Народные гуляния будут проходить до самого вечера. Подробнее познакомиться с программой и схемой расположения торговых площадок можно на специальной карте, которая размещена на официальном сайте Международной Покровской ярмарки.