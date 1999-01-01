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Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции

Апр 3
ТПП РФ
Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции
Тема интернационализации МСП сегодня актуальна, как никогда.

Европа, 67 процентов ВВП которой дают малые и средние предприятия, далеко продвинулась на этом пути.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы 90 процентов мирового экономического роста будет генерироваться вне ЕС, что означает для европейских МСП, являющихся локомотивом экономики Европы, однозначную необходимость развивать торговлю и международное сотрудничество, более активно взаимодействовать с зарубежными партнерами по всему миру и вступать в конкурентную борьбу.

Некоторые общие цифры говорят сами за себя:

- 99 из каждых 100 бизнес –единиц в ЕС – МСП;

- в МСП работают каждые два из трех работников;

- МСП производят 57 центов от каждого евро созданной добавленной стоимости и обеспечивают 67% занятости.

При этом глобальное и быстрое развитие современных рынков формирует новые условия работы на них. Бизнес вынужден не просто адаптироваться к ним, но и оставаться конкурентоспособным. Малые предприятия в отличие от крупных не имеют преимуществ, когда речь идет о соответствии постоянно разрабатываемому регулированию в области торговли, инвестиций и налогообложения, а также отдельным подзаконным актам, они не имеют выгоды от объемов производства, которая имеет место быть у крупных предприятий. Так, за последние три года около 70% МСП ЕС (данные обзора «Европалаты») не имели бизнес- отношений c зарубежными партнерами третьих стран за пределами своего внутреннего рынка. По мнению европейских аналитиков, необходимо стимулировать интернационализацию и более активно поддерживать МСП в процессе развития международного сотрудничества.

Современный девиз европейских институтов в поддержку МСП - «Think small first» («Думай сначала о малом бизнесе») сейчас очень актуален, и этот лозунг работает не только на словах – так, например, практически в каждом рассматриваемом торговом Соглашении ЕС с третьими странами есть отдельная глава, посвященная поддержке МСП.

Если мы посмотрим отдельно на страны-члены ЕС, то Франция является ярким примером решения задачи интернационализации МСП через хорошо структурированное взаимодействие различных организаций, а также через определенные наработанные уже годами стратегии.

Так, МСП Франции часто выходят на зарубежные рынка при поддержке крупных, это могут быть предприятия, предоставляющие услуги (финансовые, юридические и т.д.), поставляющие запчасти, дистрибьютеры, кадровые агентства и т.д. Если говорить о французском бизнесе в России, то сейчас у нас работает около 500 французских компаний, некоторые из которых принадлежат к очень крупному бизнесу– локомотиву французской экономики. Это Total, Airbus, Danone, Renault, Auchan и другие компании, они давно пришли в Россию, но привлекают за собой сюда и поставщиков, с которыми работали во Франции и других странах.

На государственном уровне существует общая система поддержки экспорта (https://www.programme-france-export.fr/), разрабатываемая ежегодно с 2009г. (Programme France Export). Программа описывает все коллективные бизнес-миссии, выставки, информационные семинары и круглые столы. Она формируется по странам и секторам, с определенными датами на год вперед на все мероприятия, планируемые к проведению под эгидой группы организаций и экспертов, получившей название «Сборная Франции по экспорту» (équipe de France de l'export). В экспертную группу входят представители следующих компаний и организаций: «Бизнес Франс» (Business France), сеть торгово-промышленных палат Франции и их зарубежные отделения, национальный комитет внешнеторговых советников Франции (CNCCEF), Французская страховая компания для внешней торговли «Кофас» (COFACE) , профессиональные союзы и федерации, государственный инвестиционный банк (BPI – Banque publique d'investissement, или Bpifrance) и другие компании.

Отдельного внимания заслуживает французская ассоциация по вопросам международного продвижения МСП» («Pacte PME International»). Ассоциация оказывает поддержку экспортной деятельности МСП со стороны крупных французских ТНК, в частности, консультирует МСП по вопросам экспорта и координирует действия, направленные на вовлечение французских МСП в стратегию международного развития крупных компаний через распространение деловых контактов и логистическую поддержку.

Как представляется, указанный французский опыт применим в будущем и к России. Процесс закупок у МСП набирает обороты и в ближайшем будущем у некоторых госкорпораций может превысить 18%. Ожидается, что следующим этапом должно стать подключение малых поставщиков к крупным российским компаниям, имеющим зарубежные сети и производства, особенно там, где российские МСП смогут конкурировать по цене, но не уступать в качестве предоставляемых услуг или при поставках комплектующих.

В заключение можно сказать, что в странах ЕС накоплен достаточно большой опыт поддержки МСП, в том числе и потому, что механизмы и инструменты содействия естественным образом развивались на протяжении продолжительного исторического периода и эволюционировали в логически построенную на различных уровнях общеевропейскую систему поддержки в связи с исключительно высокой долей малых и средних предприятий в экономике стран- членов.

По данному направлению в большинстве своем национальные европейские палаты слаженно работают с другими государственными и негосударственными структурами, в функционал которых входят вопросы содействия интернационализации МСП.

Важна в этой связи роль Европалаты, членом которой является ТПП РФ, с точки зрения обмена информацией и лучшими практиками по теме интернационализации МСП в непростых условиях развития торгово-экономических отношений, наложенных ограничений и торговых барьеров.

У ТПП РФ уже имеется положительный опыт сотрудничества с палатами европейских стран в области малого бизнеса. Это программа интернационализации российских малых и средних предприятий через систему торгово-промышленных палат, осуществлявшаяся в 2008-2012 гг. В рамках этой программы руководители 20 территориальных палат и ТПП РФ прошли стажировку в региональных палатах ряда стран ЕС, в том числе Португалии, Австрии, Германии, Словении, Испании, и в штаб-квартире Европалаты в Брюсселе.

Данная программа позволила наладить личные контакты, обменяться опытом по поддержке МСП, обсудить с европейскими коллегами наиболее перспективные направления совместной работы в этой области. Полученный опыт был высоко оценен всеми участниками программы.

Представитель ТПП РФ в странах Бенилюкса и Франции Елена Медведева

3 Апр 2019, ТПП РФ


 
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