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Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования

Июл 3
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования

Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования контроля и надзора. 27 июня Вологодскую область посетила делегация Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.
Ключевыми мероприятиями визита стали совещание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации в Правительстве области под руководством первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства области Антона Кольцова и председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, председателя Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации Андрея Кутепова, а также встреча сенаторов с предпринимателями в Вологодской торгово-промышленной палате.

Заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития России Илья Карташов высоко оценил уровень реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» в Вологодской области. Область вошла в топ регионов по исполнению целевой модели, выполнив ее на 100 % при среднем показателе по России – 85,4 %.

Андрей Кутепов отметил лидирующую позицию Вологодской области в части реформирования контрольной и надзорной деятельности, а также обратил внимание на необходимость дальнейшей переориентации контрольно-надзорных органов на профилактику нарушений, внедрение риск-ориентированного подхода и выстраивание партнерских отношений с бизнесом.

Во встрече с сенаторами в Вологодской торгово-промышленной палате, открывала которую президент Вологодской ТПП Галина Телегина приняли участие представители Минэкономразвития России, Минстоя России, Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, Главного управления МЧС по Вологодской области, Департамента стратегического планирования Правительства области.

По словам заместителя Губернатора области Виталия Тушинова, в 2018 году органами регионального государственного контроля (надзора) было проведено 1830 проверок, что по сравнению с 2016 годом ниже на 21 %. Количество внеплановых проверок также сократилось на 20 % и составило 1725. Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых были проведены проверки снизилась на 5,9 % с 10,3 % до 4,4 %.

Виталий Тушинов также отметил положительную динамику в выявлении серьезных нарушений, представляющих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц и объектам культурного наследия. Их доля сократилась на 26,4 % с 27,5 % до 1,1 %.

Илья Карташов рассказал предпринимателям о концепции нового законопроекта «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

Согласно концепции законопроекта контроль и надзор должен стать эффективным и дружелюбным. Расширяется линейка контрольно-надзорных мероприятий, меняется система оценки эффективности контроля, вводится прямой запрет на использование «палочной системы». Законопроект закрепляет целый ряд профилактических мероприятий, а также повсеместное применение риск-ориентированного подхода.

Одним из важных мероприятий реформирования контроля и надзора является его цифровизация.

Как заметили предприниматели, введение электронного документооборота по всем видам контроля позволило бы значительно снизить затраты бизнеса на проводимые контрольные мероприятия.

Подытоживая результаты встречи с бизнес-сообществом, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, член Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации Юрий Федоров отметил положительный опыт Вологодской области в реформировании регионального контроля и надзора.

Юрий Федоров заявил, что между бизнесом и властью нужен диалог.

Участники встречи договорились, что все предложения и замечания предпринимательского сообщества по реформированию контроля и надзора будут собраны Вологодской торгово-промышленной палатой и Департаментом стратегического планирования Правительства области и направлены в Совет Федерации для принятия дальнейших решений.

Источник: vologda-oblast.ru



 
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