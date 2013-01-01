Вологодский экспорт в надежных руках!
Специалисты по внешнеэкономической деятельности Вологодской ТПП повысили свою квалификацию в Российском экспортном центре 13-14 августа «Школой экспорта РЭЦ» в Вологде проведены два семинара по программе «Жизненный цикл экспортного проекта»: «Основы экспортной деятельности» и «Правовые аспекты экспорта».
От Вологодской ТПП в семинарах участвовали начальник информационно-маркетингового и выставочного центра Алексей Кошкин и главный специалист Анастасия Сидоренко.
На семинарах обсуждались наиболее актуальные вопросы как для начинающих экспортеров, так и для уже вышедших на зарубежные рынки предприятий:
- выбор рынка и поиск покупателя
- переговоры с покупателем и заключение контракта
- вопросы логистики, таможни, оплаты, иные вопросы, неизбежно возникающие у желающих продавать продукцию за пределами РФ.
Также слушателям доводилась информация о базовых международных правовых актах, регулирующих внешнеторговую деятельность, рассматривались вопросы о защите интеллектуальной собственности за рубежом.
Все участники не только получили теоретические знания, но и смогли потренироваться применить их на практике – в соответствии с программой семинара слушатели решали конкретные задачи, взятые из опыта РЭЦ. По завершении семинаров – обязательное тестирование, показавшее степень усвояемости материала.
Выражаем благодарность Российскому экспортному центру и лично мастер-тренеру, руководителю обособленного подразделения РЭЦ Пряхину Александру за интересный и информативный курс.
Мы продолжим повышать квалификацию специалистов Вологодской ТПП, чтобы оказывать вам услуги на самом высоком уровне!
Получить бесплатную консультацию по внешнеэкономической деятельности по телефону: (8172)72-46-87 в Вологодской ТПП.
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