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Вологодский экспорт в надежных руках!

Авг 15
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Вологодский экспорт в надежных руках!

Специалисты по внешнеэкономической деятельности Вологодской ТПП повысили свою квалификацию в Российском экспортном центре 13-14 августа «Школой экспорта РЭЦ» в Вологде проведены два семинара по программе «Жизненный цикл экспортного проекта»: «Основы экспортной деятельности» и «Правовые аспекты экспорта».
«Мы уделяем большую роль внешнему рынку, так как Вологодская область- экспортно ориентированный регион, - отметила президент Вологодской ТПП Галина Телегина, - организация бизнес-миссий или проведение исследований рынка разных стран - все это объемный труд, где знания современных инструментов работы и владение информации стоит на первом месте. Поэтому, наши специалисты ежегодно проходят повышение квалификации в области внешнеэкономической деятельности».

От Вологодской ТПП в семинарах участвовали начальник информационно-маркетингового и выставочного центра Алексей Кошкин и главный специалист Анастасия Сидоренко.

На семинарах обсуждались наиболее актуальные вопросы как для начинающих экспортеров, так и для уже вышедших на зарубежные рынки предприятий:

- выбор рынка и поиск покупателя

- переговоры с покупателем и заключение контракта

- вопросы логистики, таможни, оплаты, иные вопросы, неизбежно возникающие у желающих продавать продукцию за пределами РФ.

Также слушателям доводилась информация о базовых международных правовых актах, регулирующих внешнеторговую деятельность, рассматривались вопросы о защите интеллектуальной собственности за рубежом.

Все участники не только получили теоретические знания, но и смогли потренироваться применить их на практике – в соответствии с программой семинара слушатели решали конкретные задачи, взятые из опыта РЭЦ. По завершении семинаров – обязательное тестирование, показавшее степень усвояемости материала.

Выражаем благодарность Российскому экспортному центру и лично мастер-тренеру, руководителю обособленного подразделения РЭЦ Пряхину Александру за интересный и информативный курс.

Мы продолжим повышать квалификацию специалистов Вологодской ТПП, чтобы оказывать вам услуги на самом высоком уровне!

Получить бесплатную консультацию по внешнеэкономической деятельности по телефону: (8172)72-46-87 в Вологодской ТПП.



 
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