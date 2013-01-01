

Вологодские лесопромышленники получили очередную награду и стали лауреатами в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». 10 июня в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года.

На мероприятии группу компаний поздравили председатель Комитета ГД ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, председатель Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин, председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности Андрей Спартак. В торжественной обстановке награду от лица компании принял финансовый директор компании Илья Попов.

«Приятно, что нашу компанию по достоинству оценили в такой крупной номинации, коллектив Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» заслуженно получили эту награду. Вологодские лесопромышленники – это динамично развивающийся российский лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География продаж максимально широка, нам есть чем гордиться.

Перечень стран, в которые осуществляются экспортные поставки: Австрия, Бельгия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Иордания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Иордания, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Финляндия, Франция, Швейцария, Эстония. В 2018 году Группа компаний «ВЛП» начала осваивать новый для нас рынок Японии. Рост объем экспортных поставок (м3) в 2018 году к уровню предыдущего года составил 115%. Цифры говорят сами за себя! Благодарю Торгово-промышленную палату РФ и Вологодской области за возможность участвовать в этом грандиозном конкурсе» – поделился финансовый директор компании Илья Попов.

Авторитет конкурса и его география ежегодно возрастают, отмечается положительная динамика участвующих в конкурсе предприятий. В этом году заявки на федеральный этап конкурса поступили от 210 предприятий, из них 178 заявок поступило на общие номинации конкурса и 32 заявки - на специальные номинации. Наибольшее число заявок было представлено в номинациях «Лучшее малое предприятие в сфере услуг», «Лучшее семейное предприятие», «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства», «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции».

Также в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества» победил наш партнер АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». Присоединяемся к поздравлениям!

Напомним, ранее Вологодские лесопромышленники взяли первое место в региональном конкурсе «Серебряный Меркурий», где их лично поздравил Губернатор области Олег Кувшинников.

Источник: Пресс-центр «Группы компаний «Вологодские лесопромышленники»