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Вологодские гостиницы получили свои звезды

Июл 3
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Вологодские гостиницы получили свои звезды

Вологодская торгово-промышленная палата за первое полугодие вручила свидетельства сразу нескольким гостиницам
Классификация гостиниц - актуальный вопрос гостиничного бизнеса, - комментирует эксперт по классификации гостиниц Надежда Малахова, - Эта процедура направлена на повышение качества туриндустрии России и приведения гостиничных услуг к единому стандарту.

Присваивают категории отелям специальные аккредитованные организации, к которым относится и Вологодская торгово-промышленная палата (аттестат для проведения работ по классификации № 05 от 15.05.2018).

На церемонии вручения наград конкурса в области предпринимательства "Серебряный Меркурий", которая прошла в Кремле 30 мая, Вологодская ТПП вручила двум гостиницам документы по классификации. Это гостиница «Губерния» и

гостиница «История», которые получили категорию «три звезды».

И вот очередная классификация завершена. Президент Вологодской ТПП Галина Телегина торжественно вручила сертификаты соответствия категориям гостинице «Вологда» -«три звезды» и гостинице «Спутник» «одна звезда».

«Благодаря классификации мы смогли не только привести все документы в порядок, но и улучшить уровень сервиса в нашей гостинице, на что сразу обратили внимание наши постоянные гости», - получая сертификат отметила директор гостиницы Спутник Фатима Карсанова.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон, по которому гостиницы и иные средства размещения поэтапно обязаны пройти классификацию. На очереди за звездами еще 7 гостиниц области, которые проходят классификацию в Вологодской ТПП.



 
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