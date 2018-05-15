Вологодские гостиницы получили свои звезды
Вологодская торгово-промышленная палата за первое полугодие вручила свидетельства сразу нескольким гостиницам
Присваивают категории отелям специальные аккредитованные организации, к которым относится и Вологодская торгово-промышленная палата (аттестат для проведения работ по классификации № 05 от 15.05.2018).
На церемонии вручения наград конкурса в области предпринимательства "Серебряный Меркурий", которая прошла в Кремле 30 мая, Вологодская ТПП вручила двум гостиницам документы по классификации. Это гостиница «Губерния» и
гостиница «История», которые получили категорию «три звезды».
И вот очередная классификация завершена. Президент Вологодской ТПП Галина Телегина торжественно вручила сертификаты соответствия категориям гостинице «Вологда» -«три звезды» и гостинице «Спутник» «одна звезда».
«Благодаря классификации мы смогли не только привести все документы в порядок, но и улучшить уровень сервиса в нашей гостинице, на что сразу обратили внимание наши постоянные гости», - получая сертификат отметила директор гостиницы Спутник Фатима Карсанова.
Напомним, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон, по которому гостиницы и иные средства размещения поэтапно обязаны пройти классификацию. На очереди за звездами еще 7 гостиниц области, которые проходят классификацию в Вологодской ТПП.
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