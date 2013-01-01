Вологодская ТПП сделает подарок в честь Дня российского предпринимательства для вологодского бизнеса



30 мая в Юго-Западной башне Вологодского Кремля пройдет игра для бизнеса "Под знаком Меркурия".

Официальный партнер конкурса, член Вологодской ТПП - интеллектуальная игра Мозгобойня Вологда организует этот необычный подарок.

Мозгобойня – это умная игра и интересное развлечение для компании друзей и коллег. Суть: команды соревнуются в логике, смекалке и сообразительности. Победители получают призы, а все участники – классные эмоции и фотографии.

Будут команды! Будут знакомства! Будет отличное настроение!

Приходите общаться, отвечать на вопросы, соревноваться и побеждать!

Регистрация обязательна.

Приглашаем участников конкурса "Серебряный Меркурий" 2019 и членов Вологодской ТПП.

Регистрация обязательна! Количество мест ограничено!

Начало в 14.00 часов

Регистрация:

in.vtpp@gmail.com

(8172) 72-46-87 Ирина Неуступова.

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