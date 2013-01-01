Вологодская ТПП сделает подарок в честь Дня российского предпринимательства для вологодского бизнеса
30 мая в Юго-Западной башне Вологодского Кремля пройдет игра для бизнеса "Под знаком Меркурия".
Официальный партнер конкурса, член Вологодской ТПП - интеллектуальная игра Мозгобойня Вологда организует этот необычный подарок.
Мозгобойня – это умная игра и интересное развлечение для компании друзей и коллег. Суть: команды соревнуются в логике, смекалке и сообразительности. Победители получают призы, а все участники – классные эмоции и фотографии.
Будут команды! Будут знакомства! Будет отличное настроение!
Приходите общаться, отвечать на вопросы, соревноваться и побеждать!
Регистрация обязательна.
Приглашаем участников конкурса "Серебряный Меркурий" 2019 и членов Вологодской ТПП.
Регистрация обязательна! Количество мест ограничено!
Начало в 14.00 часов
Регистрация:
in.vtpp@gmail.com
(8172) 72-46-87 Ирина Неуступова.
#бизнес35 #Вологодскаятпп #длябизнеса #Вологда #тппрф #систематпп#СеребряныйМеркурий2019 #во35
28 Май 2019, Вологодская Торгово-промышленная палата / Вологодская область
Вологодская область:
|28 Май:
|28 Май:
|21 Мар:
Северо-Западный федеральный округ:
|19 Мар:
|19 Мар:
|18 Фев:
РОССИЯ:
|28 Май:
|28 Май:
|28 Май: