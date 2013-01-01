Вологодская ТПП приглашает предпринимателей принять участие в инициативной дискуссии



Введение системы маркировки отечественной продукции, с точки зрения бизнеса, это важный неизбежный процесс, направленный на защиту российского рынка и потребителей от контрафакта. Однако представители малых и средних производственных компаний из различных сфер и отраслей деятельности выражают свою обеспокоенность текущей ситуацией и запланированными сроками реализации проекта.

Кроме того, маркировка товаров требует существенных временных затрат и материально-технических ресурсов на подготовку предприятий к работе по новым требованиям, приведение в соответствие собственных учетных систем, налаживание должного взаимодействия по всей цепочке поставок, что неизбежно приводит к удорожанию выпускаемой продукции, снижению рентабельности бизнеса, сокращению рабочих мест.

В связи с этим многие представители малых и средних предприятий – производителей продукции, подлежащей маркировке, высказывают обеспокоенность тем фактом, что введение системы маркировки может привести не только к повышению нагрузки на бизнес в целом, но и к его закрытию. Ведь при одинаковом объеме финансовых затрат на выполнение всех требований по маркировке продукции, крупные предприятия обладают более серьезными возможностями для решения всех необходимых задач по сравнению с малыми и средними компаниями; при этом, никакой государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрено.

В дополнение к этому, малым компаниям, торгующим промаркированными товарами, придется переходить с патента и Единого налога на вменённый доход (ЕНВД) на другой налоговый режим – общую или упрощенную систему налогообложения, а это для них совсем невыгодно.

Для обсуждения этих и других проблем и вопросов, с которыми уже сейчас сталкиваются производственные предприятия при внедрении системы маркировки своей продукции, 23 июля 2019 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в режиме видеоконференции пройдет инициативная дискуссия с участием представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Центра развития перспективных технологий, региональных торгово-промышленных палат и бизнес-сообщества.

Приглашаем всех заинтересованных представителей бизнеса, производящего продукцию, подлежащую маркировке, принять участие в данной инициативной дискуссии, которая состоится 23 июля 2019 года с 10.00 часов до 12.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Ильинка 6/1, 3-й этаж, ком. 324, Малый зал.

Инициаторами мероприятия выступили Комитет ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и Департамент развития предпринимательства.

Регистрация для участия в инициативной дискуссии открыта до 18.00 часов 19 июля 2019 года (по электронной почте). тел (495) 620 00 69, эл. почта Ermoshin.AM@tpprf.ru

или в Вологодской ТПП, контактное лицо Алексей Кошкин, тел:(8172) 72-46-87

Данное мероприятие будет транслироваться в открытом доступе на сайте ТПП РФ: https://tpprf.ru/ru/video/conference/, а также на канале YouTube ТПП РФ: https://www.youtube.com/user/tpprfru.