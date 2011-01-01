Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий
Союз Вологодская Торгово-Промышленная Палата планирует организацию реверсных бизнес-миссий по направлениям Франция и Германия. Основная цель мероприятий – содействие развитию экспорта продукции и услуг предприятий Вологодской области, развитие международного сотрудничества.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия Вашего предприятия в реверсных бизнес-миссиях по одному или нескольким направлениям (Франция и Германия). В случае заинтересованности просим заполнить анкету, где Вы можете указать свои пожелания относительно потенциальных зарубежных бизнес-партнёров.
Анкета на сайте Вологодской ТПП:
https://clck.ru/HdwYf
Контактные лица в:
· Вологодской ТПП – Сидоренко Анастасия, Кошкин Алексей, (8172) 72-46-87, ved.vtpp@gmail.com
Данное мероприятие реализуется в рамках национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы» при поддержке АНО «Мой бизнес».
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