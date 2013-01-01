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Вологодская индустрия гостеприимства –преодоление еще одной ступени

Июл 8
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Вологодская индустрия гостеприимства –преодоление еще одной ступени

С 3 по 5 июля Вологодская ТПП в рамках реализации национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы» провела обучение руководителей вологодских гостиниц.
В образовательную программу вошли дисциплины, которые являются актуальными на сегодня, это законодательство, регулирующее индустрию гостеприимства, управление гостиничным предприятием, конфликтология, основы безопасности и маркетинг.

В процессе обучения слушатели смогли отработать полученные знания решая «кейсы» гостиниц, в которых работают и сразу внедрить полученные знания на практике.

«Очень важно, что обучения для руководителей гостиниц было бесплатным и проводилось за счет программы поддержки субъектов МСП», - комментирует Надежда Малахова, вице-президент, руководитель Учебного центра Вологодской ТПП, - туристы вернуться в отель только в том случае, если уровень заявленного сервиса был на высоте, а это напрямую зависит от профессионализма персонала».

Среди получивших сертификат об их окончании был и Евгений Неуступов – директор базы отдыха «Лайтури» Кирилловского района Вологодской области.

По мнению руководителя «Лайтури», знания, полученные на курсах, помогут правильно организовать работу коллектива и улучшить систему администрирования гостей. Кроме того, все это скажется на уровне гостеприимства, поможет в достижении новых высот в бизнесе.

- «Уверен, именно эти знания перерастут в умения, и для нас прохождение обязательной сертификации станет менее трудной» - подытожил Евгений Неуступов.

Напомним, что классификация для гостиниц с номерным фондом более 50 уже стала обязательной, а для средств размещения до 15 номеров будет обязательной с 1 января 2020. Оценка персонала при классификации является одной из составных.

Туризм – приоритетное направление Вологодской области. Очень важно, чтобы в индустрии гостеприимства работали профессионалы.



 
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