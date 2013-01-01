Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна



АНО «Мой бизнес» и Вологодская ТПП организовали участие бизнеса с коллективным стендом на 33-ей международной выставке мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ», г. Москва, которая будет проходить с 3 по 6 сентября 2019 г.

CPM – Collection Première Moscow – ключевое деловое событие индустрии моды России и Восточной Европы, где происходит оформление заказов.

Так, например, для презентации коллекций осень-зима 2019/20 в московском «Экспоцентре» в феврале 2019 года собралось 1418 дизайнерских торговых марок из 35 стран мира, за четыре дня выставку посетило 22 000 специалистов по закупкам и управлению модным бизнесом из России и Европы.

Тематика выставки: CPM представляет весь мир моды – в 17 выставочных залах будет представлено 50 различных групп товаров:

- женская, мужская, детская одежда

- изделия из кожи и меха

- пляжная одежда

- одежда для отдыха

- нижнее белье

- аксессуары

Вологду представляют предприятия "Снежинка", "Нерум", "Волтри" и "Лен-35"- все работают со льном, поэтому название у стенда символичное. Участников сопровождает вице-президент Вологодской ТПП Игорь Кондаков, помогая с организационными вопросами. Пожелаем участникам удачи и новых контрактов и поставщиков.

Коллективный стенд можно посетить ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14)

Метро «Выставочная», Филевская линия метро - 4. Павильон 7 зал 2 Стенд А5 цокольный этаж.

Время проведения выставки.

3 сентября с 10:00-18:00

4 сентября с 10:00-18:00

5 сентября с 10:00-18:00

6 сентября с 10:00-16:00

Данное мероприятие реализуется в рамках национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы» при поддержке АНО «Мой бизнес».