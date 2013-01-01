Волгоградское инновационное предприятие начало поставлять продукты питания в торговые сети Японии



На полках супермаркетов Токио и Осака появится произведенный малым предприятием «Фабрика Вкуса» по уникальной технологии взбитый мёд с ягодами и орехами.

Экспортные контракты были заключены благодаря взаимодействию компании с областным бизнес-инкубатором, грантовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также сотрудничеству с Российским экспортным центром.

При участии региональных властей для компании был разработан качественный бизнес-план, оказаны услуги по аккредитации вновь созданных рабочих мест, переводу материалов компании на иностранные языки, составлению экспортного контракта. Сотрудники предприятия прошли обучение в Центре поддержки экспорта по организации и ведению внешнеэкономической деятельности. Грантовые средства были направлены на приобретение патента и закупку сырья для производства.

В планах предприятия, которое ежегодно перерабатывает более 30 тонн меда, дальнейшее расширение географии поставок и рынков сбыта.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Волгоградской области, услугами регионального Центра поддержки экспорта с начала этого года воспользовались 235 малых и средних предприятий. Благодаря поддержке центра предприниматели региона отправили на экспорт продукции на сумму более 50 миллионов рублей.

Волгоградская область, Южный федеральный округ