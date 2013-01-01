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ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны

Июл 5
ТПП РФ
ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны
24 июня 2019 года, в преддверии Всероссийского Дня изобретателя и рационализатора, в конференц-зале Президиума Российской академии наук состоялась церемония награждения Премией ВОИР.

Вручение Премии ВОИР было возобновлено в 2017 году, но сама традиция награждать лучших изобретателей и рационализаторов существует в России с 1957 года.

Интеллектуальный труд в нашей стране должен не только развиваться, но и поощряться, так как наука, технологии и изобретательство являются мощными силами позитивного изменения национальной экономики. Именно поэтому основная цель Премии ВОИР 2019 – стимулирование изобретательской деятельности, направленной на развитие научно-производственной кооперации. Премия ВОИР проводится при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), РАН, Минобрнауки РФ, НИЦ «Курчатовский институт», НИТУ МИСиС, Национальной инжиниринговой корпорации. В отдельной номинации «Изобретения в области экологии» приз учредило «ВТБ-Экология». На площадке ВОИР и РАН награды и премии своим рационализаторам вручили крупнейшие отечественные компании.

В 2018 году в конкурсе «Премия ВОИР» приняли участие изобретатели из 22 регионов Российской Федерации. Они представили более 600 проектов по различным отраслям науки и техники. Столицей изобретательства России 2019 года была объявлена Ульяновская область. В этом году было подано

700 заявок из 38 регионов Российской Федерации.

За право обладания денежной премией в 1 000 000 рублей и диплома лауреата главного изобретательского конкурса страны соревнуются авторы лучших российских изобретений с наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики.

Отдельная номинация традиционно предусмотрена и для молодежи – школьников, студентов, молодых инженеров с наградой в 50 000 рублей.

Среди критериев, по которым отбираются победители – новизна и оригинальность идеи, потенциал внедрения изобретения в производство и возможность коммерциализации.

Премия ВОИР – это масштабный проект, который помогает в реализации приоритетных задач ВОИР: коммерциализации отечественных изобретений и рационализаторских предложений, диверсификации ОПК, а также содействию формирования рынка интеллектуальной собственности в России.

Ознакомиться со списком работ – финалистов можно здесь http://www.ros-voir.ru/ru/news/633

5 Июл 2019, ТПП РФ


 
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