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ИЗМИР

Воинский мемориал в селе Тросна будет реконструирован и благоустроен ко Дню Победы

Янв 24
Орловская область Центральный федеральный округ
Воинский мемориал в селе Тросна будет реконструирован и благоустроен ко Дню Победы

Оказать финансовую поддержку району на эти цели обещал врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков во время посещения воинского мемориала в селе Тросна 24 января. Глава региона почтил память погибших защитников Отечества, возложив цветы к мемориалу.
На проведение работ по реконструкции и благоустройству воинского мемориала из областного бюджета планируется выделить более 500 тыс. рублей. Проектно-сметная документация уже готова.

«Это наше героическое наследие и мы вместе с районной властью будем делать всё, чтобы сохранить его для будущих поколений», - подчеркнул Андрей Клычков.

Врио Губернатора отметил, что в этом году отмечается 75-летие битвы на Орловско-Курской дуге и освобождение области от немецко-фашистских захватчиков. «На троснянской земле определялся исход операции «Цитадель», завершался коренной перелом войны. За бои на Соборовском поле высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 35 советских воинов. Сегодня Тросна по праву носит звание «Населённый пункт воинской доблести», - сказал глава региона.

Андрей Клычков поблагодарил жителей района за сохранение памяти о героических подвигах предков, на примере которых воспитывается подрастающее поколение.

Отметим, что в Братской могиле села Тросна покоятся останки более 1300 советских воинов, погибших летом 1943 года на Соборовском поле – составной части линии обороны 13-й армии Центрального фронта. За последние 2 года в районе состоялось 4 перезахоронения останков советских воинов, обнаруженных поисковыми отрядами.



 
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