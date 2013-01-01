Во всероссийском конкурсе «Торговля России-2018» Тамбовская область победила в двух номинациях



Еженедельное совещание у главы администрации области Александра Никитина началось с поздравления победителей во всероссийском конкурсе «Торговля России-2018», который впервые организован Минпромторгом России. В номинации «Лучшая ярмарка» победителями стали ярмарки в областном центре и моногороде Котовск, а в номинации «Лучший несетевой магазин» - магазин индивидуального предпринимателя Людмилы Горбуновой из Ржаксинского района.

Еженедельное совещание у главы администрации области Александра Никитина началось с поздравления победителей во всероссийском конкурсе «Торговля России-2018», который впервые организован Минпромторгом России. В номинации «Лучшая ярмарка» победителями стали ярмарки в областном центре и моногороде Котовск, а в номинации «Лучший несетевой магазин» - магазин индивидуального предпринимателя Людмилы Горбуновой из Ржаксинского района.

Покровская международная ярмарка в Тамбове и универсальная еженедельная ярмарка на территории котовского парка вполне заслуженно получили высокие награды. Здесь созданы хорошие условия для торгующих и посетителей, представлен большой ассортимент товаров, в том числе местной продукции. А магазин в тамбовской глубинке «Все для вас», который организовала сельский предприниматель, является образцом по ассортименту и качеству обслуживания.

Всего на конкурс было представлено 634 заявки из разных регионов России. Из нашего региона направлено 19 заявок от 12 муниципалитетов: Знаменский, Инжавинский, Мичуринский, Петровский, Ржаксинский, Токаревский и Первомайский районы, города Тамбов, Котовск, Рассказово, Уварово и Мичуринск.

Александр Никитин вручил министерский сертификат за победу в конкурсе «Торговля России-2018» начальнику управления по развитию промышленности и предпринимательства области Наталии Макаревич.