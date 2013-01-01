Во Владивостоке запустили производство бриллиантов по лучшим мировым технологиям огранки алмазов
Янв 23
В столице Приморского края резидент свободного порта Владивосток ООО «М.Суреш Владивосток» запустило производство бриллиантов совместно с индийским инвестором. Сумма вложений превышает 300 млн рублей. На предприятии создано более 70 рабочих мест, в дальнейшем их станет 200. Необработанными алмазами предприятие будет снабжать российская группа алмазодобывающих компаний.
Производство бриллиантов осуществляется с использованием запатентованных технологий и лучших мировых практик по огранке и шлифовке алмазов.
Выпуск драгоценных камней высокого качества во Владивостоке обеспечит ювелирные производства в Индии и Ботсване, ориентированные на экспорт свадебных украшений и аксессуаров. В дальнейшем резидент планирует поэтапно нарастить объемы производства и разработать «нишевую» российскую ювелирную продукцию.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
23 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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