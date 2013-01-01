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Пенсионная реформа

Во Владивостоке ввели в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» мощностью почти в 140 МВт

Сен 10
Москва Центральный федеральный округ
Во Владивостоке ввели в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» мощностью почти в 140 МВт

Инвестиции «Русгидро» в первый за 45 лет крупный объект электроэнергетики, построенный в столице Приморья, превысили 13,6 миллиарда рублей
По словам председателя правления «Русгидро» Николая Шульгинова, новая электростанция тепловой мощностью 432 гигакалории в час высокотехнологична и экологически безопасна - выбросы на новой ТЭЦ будут в три - четыре раза ниже предельно допустимых.

В состав основного оборудования, соответствующего мировым стандартам, входят три газотурбинные установки, три водогрейных котла-утилизатора, три пиковых водогрейных котла. Примечательно, что большая часть оборудования новой станции произведена на российских предприятиях. Так, котлы-утилизаторы изготовлены ПАО "Силовые машины", пиковые водогрейные котлы – АО "Дорогобужкотломаш", паровые котлы – ООО "Энтророс", силовые трансформаторы – ООО "Тольяттинский Трансформатор" и АО "Группа СВЭЛ".

На новой теплоэлектростанции создано 88 новых рабочих мест.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отметил, что запуск ТЭЦ “Восточная” позволит обеспечить теплом не только нынешних потребителей, но и как минимум 50 тысяч квартир в новых микрорайонах.

По данным пресс-службы главы администрации Приморья, в ближайшем будущем планируется модернизация других объектов энергетики региона.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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