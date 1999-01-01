Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота»



Сдан в эксплуатацию корабль «Иван Сидоренко» построенный в Комсомольске-на-Амуре ПАО «Амурский судостроительный завод», который входит в «Объединенную судостроительную корпорацию».

Закладка киля головного судна «Иван Сидоренко» проекта 22420 состоялась в сентябре 2010 года. В мае 2013 года судно было спущено на воду для проведения достроечных работ и испытаний, а в октябре 2017 года перешло на сдаточную базу Амурского судостроительного завода во Владивостоке.

Это далеко не единственное судно, заказчиком которого выступает специализированная компания "Газпром флот". В период с 2021 по 2024 годы будут сданы три судна снабжения, предназначенные для проведения буксирных операций, заводки и подъема якорей, доставки грузов на добычные и буровые платформы, а также одно пассажирское судно для перевозки экипажей платформ.

В октябре в рамках проходящей в Санкт-Петербурге конференции Offshore Marintec Russia – 2018 «Газпром флот» представил судно снабжения проекта 22430 и подписал контракты на строительство на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне четырех судов для работы на морских месторождениях.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ