Во Владивостоке начали выпуск полимерных заготовок из переработанного пластика



В особой экономической зоне «Свободный порт Владивосток» компанией «ДВ-ПЛАСТ ГРУПП» реализован проект по выпуску ПЭТ-преформ из переработанного материала, используемых для изготовления упаковки пищевых продуктов и напитков. Объем вложений в создание производства (аренду помещений и закупку современного оборудования) составил 149 млн рублей.

Планируемый годовой выпуск преформ для бутылок —18,4 млн штук, бутылочных колпачков — около 30 млн штук. Продукция изготавливается из ПЭТ-гранулята методом литья под давлением. ПЭТ-гранулы являются материалом, полученным в результате переработки использованных пластиковых емкостей, плотной пленки, полиэстера и других бытовых и промышленных отходов, что способствует уменьшению загрязнения окружающей среды и снижению цен на товары из ПЭТ. Низкая себестоимость продукции позволяет снизить издержки производства.

Компании «ДВ-ПЛАСТ ГРУПП» как резиденту СПВ оказана поддержка по широкому кругу вопросов, связанных с особыми режимами налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Так, единый социальный налог снижен с 30 до 7,6 процентов, идут переговоры о снижении налогов на прибыль и имущество.

На сегодняшний день 1150 резидентов свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона 59,2 млрд рублей, создав 7018 рабочих мест. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет около 616 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 62,6 тысячи рабочих мест.

Дальневосточный федеральный округ