Во Владивостоке начали расширение аквафермы по выращиванию устриц, морских ежей и трепангов
Янв 22
В Приморском крае ООО «Кайрос ДВ» (Владивосток) начало реализацию проекта по развитию уникальной аквафермы на острове Русский во Владивостоке. В расширение мощностей для выращивания устриц, мидий, гребешков, морских ежей и трепангов инвестируют порядка 300 млн рублей.
Сейчас акваферма ежемесячно производит около 40 тонн мидий, 15 тонн устриц, 7,5 тонны гребешка и 2,5 тонны трепанга. Компания регулярно поставляет свежую продукцию на рынки Владивостока и Москвы. Кроме того, заказы поступают из Китая, Южной Кореи и Японии.
Расширение мощностей предприятия позволит увеличить производство ценной морской аквакультуры. С целью поддержки уникального бизнеса Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта оказывает содействие компании в подготовке документов для получения статуса резидента территории опережающего развития.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
22 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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