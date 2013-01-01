Во Владивостоке начали расширение аквафермы по выращиванию устриц, морских ежей и трепангов



В Приморском крае ООО «Кайрос ДВ» (Владивосток) начало реализацию проекта по развитию уникальной аквафермы на острове Русский во Владивостоке. В расширение мощностей для выращивания устриц, мидий, гребешков, морских ежей и трепангов инвестируют порядка 300 млн рублей.

Сейчас акваферма ежемесячно производит около 40 тонн мидий, 15 тонн устриц, 7,5 тонны гребешка и 2,5 тонны трепанга. Компания регулярно поставляет свежую продукцию на рынки Владивостока и Москвы. Кроме того, заказы поступают из Китая, Южной Кореи и Японии.

Расширение мощностей предприятия позволит увеличить производство ценной морской аквакультуры. С целью поддержки уникального бизнеса Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта оказывает содействие компании в подготовке документов для получения статуса резидента территории опережающего развития.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ