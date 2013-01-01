Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ



Во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (ПАО «АСЗ», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) на новом судне снабжения для работ с плавучими полупогружными буровыми установками «Остап Шеремета» прошла церемония поднятия государственного флага России. Многофункциональное судно готовится к своему первому официальному рейсу.

Судно длиной 90 метров и шириной 19 метров при высоте борта 9,5 метров имеет дедвейт 4415 тонн и может развивать скорость полного хода до 17 узлов, а экономичного — до 12 узлов. Автономность плавания — 30 суток, экипаж — 20 человек.

Это второе судно проекта 22420, построенное для компании «Газпромфлот». Эти суда способны выполнять задачи в арктической зоне и, помимо доставки на буровые платформы технологических и расходных материалов и грузов, могут проводить спасательные работы, также принять на борт и разместить до 100 человек.

Дочь геолога и нефтяника Остапа Шереметы Оксана Дворянкова отметила, что оба судна снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» будут работать вместе, как было и в жизни людей, чьими именами они названы.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ