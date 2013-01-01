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Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Янв 31
Москва Центральный федеральный округ
Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (ПАО «АСЗ», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) на новом судне снабжения для работ с плавучими полупогружными буровыми установками «Остап Шеремета» прошла церемония поднятия государственного флага России. Многофункциональное судно готовится к своему первому официальному рейсу.
Судно длиной 90 метров и шириной 19 метров при высоте борта 9,5 метров имеет дедвейт 4415 тонн и может развивать скорость полного хода до 17 узлов, а экономичного — до 12 узлов. Автономность плавания — 30 суток, экипаж — 20 человек.

Это второе судно проекта 22420, построенное для компании «Газпромфлот». Эти суда способны выполнять задачи в арктической зоне и, помимо доставки на буровые платформы технологических и расходных материалов и грузов, могут проводить спасательные работы, также принять на борт и разместить до 100 человек.

Дочь геолога и нефтяника Остапа Шереметы Оксана Дворянкова отметила, что оба судна снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» будут работать вместе, как было и в жизни людей, чьими именами они названы.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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