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Во Владимирской области завод «Электрокабель» начал производство кабелей повышенной огнестойкости

Июл 5
Москва Центральный федеральный округ
Во Владимирской области завод «Электрокабель» начал производство кабелей повышенной огнестойкости

В г. Кольчугино Владимирской области завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс») освоил импортозамещающее производство силовых и контрольных кабелей повышенной огнестойкости, востребованных в нефтехимии, металлургии, машиностроении, авиа- и судостроении.
Изоляция и оболочка кабелей торговой марки «Кольчуга» выполнена из полимерной композиции на основе высокомолекулярного метилвинилсилоксанового каучука (кремнийорганической резины). Такие кабели способны поддерживать работоспособность оборудования при пожаре в течение 4 часов.

Под воздействием огня кремнийорганическая резина превращается в защитный керамический слой, благодаря чему токопроводящие жилы кабеля не соприкасаются, при этом исключается риск короткого замыкания. Кроме того, материал при горении имеет низкое дымо- и газовыделение. Продукты горения кремнийорганической резины не содержат соединений хлора, что снижает риски для человека.

«Разработка новых изделий, которые отвечают самым жестким требованиям по безопасности и стойкости к воздействию различных факторов, является одной из главных задач нашего предприятия. В арсенале завода на сегодняшний день уже более 200 аналогов импортных кабелей, ежегодно мы добавляем в продуктовую линейку порядка 30 новых изделий», — отметил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

К преимуществам нового кабеля также можно отнести его повышенную гибкость, что обеспечивается многопроволочностью жилы. Кабели с изоляцией и оболочкой из высокомолекулярного каучука обладают термостойкостью, морозостойкостью, озоно- и радиостойкостью и стойкостью к растворителям. Температура их эксплуатации варьируется в диапазоне от минус 60 до плюс 130 градусов, при этом длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы может достигать 155 градусов.

Владимирская область, Центральный федеральный округ



 
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