Во Владимирской области создают новое производство по холодному прокату стали за 2,4 млрд рублей
Авг 29
На территории Муромского района Владимирской области китайская «Объединённая компания «Рустехнологии Муром» приступает к созданию нового производства: цеха холодного проката стали. Инвестиции в проект составят 2,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей будет вложено уже в этом году. В новом цеху планируют создать 140 новых рабочих мест со средней зарплатой 35-40 тыс. рублей.
Планируемый объём проката стали – 200 тыс. тонн в год. Годовая прибыль предприятия, по предварительным расчётам, составит около 360 млн рублей.
По словам президента «Объединённой компанией «Рустехнологии Муром» Ма Дэмина, компания в очередной раз выбрала Владимирскую область, потому что здесь оказывается помощь и поддержка. Предприятие «Рустехнологии Муром» открылось четыре года назад. На нем производят оцинкованную сталь с полимерным покрытием. Раньше компания закупала сырье в Китае. Теперь построит новый цех для производства металлопроката в Муроме.
Согласно подписанному договору администрация области окажет инвестору необходимое содействие в обеспечении предприятия инфраструктурой и квалифицированными кадрами.
Владимирская область, Центральный федеральный округ
29 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|29 Авг:
|29 Авг:
|29 Авг:
Центральный федеральный округ:
|29 Авг:
|29 Авг:
|28 Авг:
РОССИЯ:
|29 Авг:
|28 Авг:
|28 Авг: