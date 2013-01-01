Во Владимирской области создают новое производство по холодному прокату стали за 2,4 млрд рублей



На территории Муромского района Владимирской области китайская «Объединённая компания «Рустехнологии Муром» приступает к созданию нового производства: цеха холодного проката стали. Инвестиции в проект составят 2,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей будет вложено уже в этом году. В новом цеху планируют создать 140 новых рабочих мест со средней зарплатой 35-40 тыс. рублей.

Планируемый объём проката стали – 200 тыс. тонн в год. Годовая прибыль предприятия, по предварительным расчётам, составит около 360 млн рублей. По словам президента «Объединённой компанией «Рустехнологии Муром» Ма Дэмина, компания в очередной раз выбрала Владимирскую область, потому что здесь оказывается помощь и поддержка. Предприятие «Рустехнологии Муром» открылось четыре года назад. На нем производят оцинкованную сталь с полимерным покрытием. Раньше компания закупала сырье в Китае. Теперь построит новый цех для производства металлопроката в Муроме. Согласно подписанному договору администрация области окажет инвестору необходимое содействие в обеспечении предприятия инфраструктурой и квалифицированными кадрами. Владимирская область, Центральный федеральный округ

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