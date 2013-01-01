Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»



Второй центр мощностью 10 МВт строят в микрорайоне Энергетик во Владимире и планируют запустить в 2020 году.

Благодаря вводу нового оборудования, мощность действующего с 2017 года во Владимире дата-центра увеличится вдвое.

Общий объем капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта составил 2,5 млрд рублей.

Главная особенности владимирского ЦОД «Яндекс» — подключение по высоким напряжениям (110 кВт и выше) непосредственно к сетям национальных операторов по собственным кабельным линиям и подстанциям.

В компании «Яндекс» отмечают, что это важное преимущество с точки зрения надежности и доступности цены, а модульность и масштабируемость проекта позволяют гибко и в относительно короткие сроки наращивать его мощности с ростом загрузки.

Владимирская область, Центральный федеральный округ