Во Владимирской области активизировался событийный туризм после проекта «Новогодняя столица России»
Владимирская область за 5 лет, прошедших после ее участия во всероссийском проекте «Новогодняя столица России», о котором уже писал «Капитал страны», продолжила развитие направлений событийного туризма, прежде всего в новогодние и рождественские праздники.
По бронированию отелей через Интернет на новогодние праздники Владимир вошел в число самых популярных российских городов наряду с Москвой, Петербургом, Сочи и т.д.
Наиболее популярными мероприятиями Новогодней столицы во Владимире были традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек и Рождественская ярмарка, которая стала традиционной и по итогам прошлого года вошла в топ-10 востребованных новогодних событий России.
В этом году в туристическом визит-центре Владимирской области свои программы событийного туризма представили муниципальные образования, музеи и гостинично-туристические комплексы.
Среди них — визит Деда Мороза из Великого Устюга (Ковровский район), праздники в Усадьбе Марьи Искусницы (Суздаль), «Новогодняя ночь в оркестре» (Владимир), «Опохмелочный пикник» в «Русской деревне» (Владимир), Святки в Музее деревянного зодчества (Суздаль) и другие интересные проекты.
Владимирская область, Центральный федеральный округ
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