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Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

Во Владимирской области активизировался событийный туризм после проекта «Новогодняя столица России»

Дек 27
Москва Центральный федеральный округ
Во Владимирской области активизировался событийный туризм после проекта «Новогодняя столица России»

Владимирская область за 5 лет, прошедших после ее участия во всероссийском проекте «Новогодняя столица России», о котором уже писал «Капитал страны», продолжила развитие направлений событийного туризма, прежде всего в новогодние и рождественские праздники.
Итоги праздничной встречи 2015 года в статусе новогодней столицы России показали возможности Владимирской области по организации направлений событийного туризма. В те дни во Владимире побывало около 200 тысяч человек. Еще шесть городов области, в которых проводились новогодние мероприятия (Суздаль, Александров, Гороховец, Ковров, Муром, Юрьев-Польский), посетили более 142,5 тыс. туристов.

По бронированию отелей через Интернет на новогодние праздники Владимир вошел в число самых популярных российских городов наряду с Москвой, Петербургом, Сочи и т.д.

Наиболее популярными мероприятиями Новогодней столицы во Владимире были традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек и Рождественская ярмарка, которая стала традиционной и по итогам прошлого года вошла в топ-10 востребованных новогодних событий России.

В этом году в туристическом визит-центре Владимирской области свои программы событийного туризма представили муниципальные образования, музеи и гостинично-туристические комплексы.

Среди них — визит Деда Мороза из Великого Устюга (Ковровский район), праздники в Усадьбе Марьи Искусницы (Суздаль), «Новогодняя ночь в оркестре» (Владимир), «Опохмелочный пикник» в «Русской деревне» (Владимир), Святки в Музее деревянного зодчества (Суздаль) и другие интересные проекты.

Владимирская область, Центральный федеральный округ



 
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