Во Владимирской области активизировался событийный туризм после проекта «Новогодняя столица России»

Итоги праздничной встречи 2015 года в статусе новогодней столицы России показали возможности Владимирской области по организации направлений событийного туризма. В те дни во Владимире побывало около 200 тысяч человек. Еще шесть городов области, в которых проводились новогодние мероприятия (Суздаль, Александров, Гороховец, Ковров, Муром, Юрьев-Польский), посетили более 142,5 тыс. туристов.

По бронированию отелей через Интернет на новогодние праздники Владимир вошел в число самых популярных российских городов наряду с Москвой, Петербургом, Сочи и т.д.

Наиболее популярными мероприятиями Новогодней столицы во Владимире были традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек и Рождественская ярмарка, которая стала традиционной и по итогам прошлого года вошла в топ-10 востребованных новогодних событий России.

В этом году в туристическом визит-центре Владимирской области свои программы событийного туризма представили муниципальные образования, музеи и гостинично-туристические комплексы.

Среди них — визит Деда Мороза из Великого Устюга (Ковровский район), праздники в Усадьбе Марьи Искусницы (Суздаль), «Новогодняя ночь в оркестре» (Владимир), «Опохмелочный пикник» в «Русской деревне» (Владимир), Святки в Музее деревянного зодчества (Суздаль) и другие интересные проекты.

Владимирская область, Центральный федеральный округ