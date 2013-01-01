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Во Владимире изготовили уникальный МРТ-томограф нового поколения для доступного пользования

Дек 18
Москва Центральный федеральный округ
Во Владимире изготовили уникальный МРТ-томограф нового поколения для доступного пользования

Во Владимире на заводе НПО «Магнетон» собран опытный образец нового отечественного аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ), разработанного в НИТУ «МИСиС» (Москва). В основе изобретения — инновационная технология получения постоянных магнитов с пониженной себестоимостью. Их использование позволит уменьшить затраты на эксплуатацию прибора почти на 1,5 млн рублей в год и снизить стоимость проведения исследований для пациентов на 50%.
Масса магнитной системы нового аппарата МРТ почти на 1,5 тонны ниже, чем у зарубежных аналогов с той же мощностью работы. При этом рабочая зона аппарата увеличена на 7,5%. Это позволит обследовать на 15% больше объема тела пациента, а также снизить продолжительность процесса томографии.

За счет использования техногенных отходов магнитного производства и дешевых сплавов редкоземельных металлов при производстве постоянных магнитов разработчикам удалось снизить их себестоимость почти в 1,5 раза.

Для эксплуатации новой установки МРТ не потребуется криогенная техника, жидкий азот, гелий и вода для охлаждения (как в аппаратах МРТ на сверхпроводящих магнитах или электромагнитах). Потребляемая мощность уникального томографа составит менее 1 кВт.

Владимирская область, Центральный федеральный округ



 
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