Внутреннюю потребность помогать другим куряне назвали важнейшим мотивом добровольцев



2018 год Указом Президента объявлен Годом добровольца и волонтера, что означает признание заслуг людей, безвозмездно оказывающих поддержку и помощь другим.

В России порядка 7 миллионов человек вовлечены в волонтерскую деятельность, их работа ценится гражданами страны, она уважаема и поддерживается обществом.

Центр регионального развития предложил курянам ответить на вопрос, что должно являться основным мотивом к осуществлению волонтерской деятельности.

Абсолютное большинство респондентов (76,25%) считает, что для добровольческой деятельности необходима внутренняя потребность помогать другим.

Повышение личного общественно-социального статуса и престиж волонтерской деятельности назвали основным мотивом 7,5% участников исследования.

6,25%, принявших участие в опросе, считают, что волонтерской деятельностью следует заниматься при наличии лишнего свободного времени.

2,5% ответивших полагают, что присоединиться к добровольческому движению стоит для решения актуальной личной проблемы.

Опрос проводился на официальном социологическом портале Курской области (http://соцпортал46.рф), а также в группе «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk).