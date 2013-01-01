Внутреннюю потребность помогать другим куряне назвали важнейшим мотивом добровольцев
2018 год Указом Президента объявлен Годом добровольца и волонтера, что означает признание заслуг людей, безвозмездно оказывающих поддержку и помощь другим.
Центр регионального развития предложил курянам ответить на вопрос, что должно являться основным мотивом к осуществлению волонтерской деятельности.
Абсолютное большинство респондентов (76,25%) считает, что для добровольческой деятельности необходима внутренняя потребность помогать другим.
Повышение личного общественно-социального статуса и престиж волонтерской деятельности назвали основным мотивом 7,5% участников исследования.
6,25%, принявших участие в опросе, считают, что волонтерской деятельностью следует заниматься при наличии лишнего свободного времени.
2,5% ответивших полагают, что присоединиться к добровольческому движению стоит для решения актуальной личной проблемы.
Опрос проводился на официальном социологическом портале Курской области (http://соцпортал46.рф), а также в группе «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk).
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