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ИЗМИР

Внутреннюю потребность помогать другим куряне назвали важнейшим мотивом добровольцев

Янв 17
Курская область Центральный федеральный округ
Внутреннюю потребность помогать другим куряне назвали важнейшим мотивом добровольцев

2018 год Указом Президента объявлен Годом добровольца и волонтера, что означает признание заслуг людей, безвозмездно оказывающих поддержку и помощь другим.
В России порядка 7 миллионов человек вовлечены в волонтерскую деятельность, их работа ценится гражданами страны, она уважаема и поддерживается обществом.

Центр регионального развития предложил курянам ответить на вопрос, что должно являться основным мотивом к осуществлению волонтерской деятельности.

Абсолютное большинство респондентов (76,25%) считает, что для добровольческой деятельности необходима внутренняя потребность помогать другим.

Повышение личного общественно-социального статуса и престиж волонтерской деятельности назвали основным мотивом 7,5% участников исследования.

6,25%, принявших участие в опросе, считают, что волонтерской деятельностью следует заниматься при наличии лишнего свободного времени.

2,5% ответивших полагают, что присоединиться к добровольческому движению стоит для решения актуальной личной проблемы.

Опрос проводился на официальном социологическом портале Курской области (http://соцпортал46.рф), а также в группе «ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk).



 
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