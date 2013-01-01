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ИЗМИР

Власти Тамбовской области вернули жилье обманутым дольщикам

Апр 4
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Власти Тамбовской области вернули жилье обманутым дольщикам

Одним долгостроем на Тамбовщине стало меньше. В Мичуринске на Липецком шоссе сегодня сдали 45-квартирный жилой дом. Этого момента люди ждали несколько лет. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Никитин.
Проблемы у мичуринских дольщиков начались в декабре 2015 года, когда компания «ЦентрЖилСтрой» неожиданно остановила строительство и заявила об отсутствии средств на продолжение работ. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, которые по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Пока шли разбирательства, региональные власти искали решение проблемы. В итоге о достройке дома удалось договориться с новой строительной компанией. Несколько месяцев длилась процедура передачи объекта другому застройщику, после чего провели техническое обследование и возобновили работы. Строительство завершила уже «Первая строительная компания». Рабочие выполнили внутреннюю отделку, сделали крышу, благоустроили территорию. Губернатор Александр Никитин поблагодарил строителей за качественно выполненные работы.

«Тема обманутых дольщиков очень серьезная, но власть обязана помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Процесс поиска нового застройщика был трудным, но в итоге все препятствия удалось преодолеть и люди могут готовиться к новоселью», - отметил Александр Никитин.

Губернатор заверил, что все обязательства региональной власти перед обманутыми дольщиками будут выполнены. Этот вопрос находится на особом контроле президента России. В Тамбовской области принята дорожная карта, в которой прописаны сроки сдачи каждого долгостроя. В настоящее время активно ведутся работы и на остальных проблемных объектах. Александр Никитин подчеркнул, что люди могут быть уверены - свои квартиры они получат.

Всего в регионе более 360 человек пострадали на рынке долевого строительства. Предстоит достроить еще 4 дома. Два объекта в областном центре планируется сдать уже в ближайшее время.

Фото Вадим Измайлов



 
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