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Власти Тамбовщины поддерживают разработку региональных брендов

Июн 21
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Власти Тамбовщины поддерживают разработку региональных брендов

Вчера в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был затронут вопрос о поддержке региональных гастрономических брендов. Фермер, присутствующий в студии предложил президенту запустить в России программу по созданию продуктов территориального происхождения, то есть возродить уже существующие, но забытые региональные бренды и создавать новые. Владимир Путин обещал подумать над этим: «Я попрошу Дмитрия Николаевича Патрушева сделать предложения», - сказал президент.
Вопрос поддержки местных гастрономических брендов очень актуален и для Тамбовской области. У нас есть давно узнаваемые по всей стране бренды, такие как «Тамбовская картошка» «Мичуринские яблоки», «Тамбовский окорок», «Котовская неваляшка». Есть и молодые, но уже завоевавших своих почитателей товары. К примеру, продукция из индейки «Пава-Пава» - бренд, созданный группой «Черкизово» совместно с испанским инвестором; куриное яйцо под маркой «Тамбовское подворье» фермера из Знаменского района; экобренд Мичуринского аграрного университета «101 витамин» - овощная, фруктово-ягодная продукция и кондитерские изделия с повышенным содержанием биологически-активных веществ.

Кроме того, сыры, мед, подсолнечное масло, мучные изделия от разных тамбовских производителей также пользуются повышенным спросом не только на территории нашей области.

Один из залогов конкурентоспособности продукции, которую выпускают тамбовские предприятия – ее экологичность.

- Мы сосредоточены на большой задаче - обеспечить страну здоровыми продуктами питания, - отмечает губернатор Александр Никитин.

А для скорейшего достижения результатов необходима государственная поддержка.

На региональном уровне для этого создаются все условия. Налажено государственно-частное партнерство с агрохолдингами, ежегодно получают гранты на развитие хозяйств фермеры, работает межведомственный совет по научно-технической и инновационной политике, который в том числе оказывает поддержку инициатив по регистрации в Роспатенте «региональных брендов».



 
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