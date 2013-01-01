Власти Тамбовкой области создают комфортную бизнес-среду
Губернатор Александр Никитин подписал постановление о создании на территории Тамбовской области центров оказания услуг для бизнеса. Это будет способствовать формированию в регионе еще более комфортной предпринимательской среды, упрощению взаимодействия представителей бизнеса с государством. Также проработан вопрос о создании в Тамбовской области единой площадки оказания услуг для бизнеса – Центра деловых инициатив.
Как говорится в подписанном документе, организация комфортной инфраструктуры для предпринимателей предусматривает создание специализированных окон, предоставляющих различные услуги субъектам малого и среднего бизнеса. Это государственные и муниципальные услуги, услуги финансово-кредитных учреждений, ресурсоснабжающих и некоммерческих организаций, государственная поддержка организаций инфраструктуры малого бизнеса.
Кроме того, планируется создание коворкинг-зоны – организованного пространства, имеющего необходимую технику и удобства, для работы, общения и обучения предпринимателей из различных сфер экономической деятельности.
Выделение отдельной площади и открытие новых окон для предпринимателей значительно расширит перечень предоставляемых услуг и позволит начать практику предоставления комплексных услуг предпринимателям по принципу «одного окна» в зависимости от бизнес-ситуации.
Напомним, что Тамбовская область входит в число лучших регионов по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.
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