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ИЗМИР

Власти Сахалина создают новую фабрику грез на тихоокеанском берегу

Июн 4
Москва Центральный федеральный округ
Власти Сахалина создают новую фабрику грез на тихоокеанском берегу

Соглашение о создании площадки для развития киноиндустрии подписали российская компания «Киноданц», правительство Сахалинской области и федеральное Агентство стратегических инициатив
Производство первых картин на новой площадке планируется запустить уже в этом году.

Компания «Киноданц», которая также производит десятую часть компьютерной графики на российском кинорынке, сегодня работает над созданием семи кинолент. По словам представителей компании, как минимум одна из них будет сниматься на Сахалине, а в дальнейшем в регионе планируется снимать большое кино и организовать производство визуальных эффектов в рамках высокотехнологичного кластера.

«Сегодня наша компания стремится выйти на азиатские рынки. Принципиально важным для нас является партнерство с Китаем, Японией и Кореей. Поэтому размещение творческой площадки в Сахалинской области, граничащей с этими странами, и совместное производство здесь кинопроектов – стратегическое направление работы», - подчеркнул представитель «Киноданц» Евгений Мелентьев.

«У Сахалина есть яркая история, связанная с японским периодом. И, конечно, огромный интерес для наших зарубежных партнеров представляет уникальная природа острова. Поэтому создание в регионе собственной киноиндустрии при участии одной из ведущих российских кинокомпаний является логичным шагом, который позволит не только снимать у нас картины, но организовать хорошую школу для начинающих режиссеров, операторов и сценаристов», - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Для развития кинематографии на Сахалине планируется привлекать лучшие отечественные и мировые практики. А в вузах региона планируется внедрить специальные образовательные программы по подготовке молодых специалистов для индустрии кино.

«Думаю, создаваемый на Сахалине креативный кластер станет местом притяжения не только для жителей области, но и российских и иностранных туристов, - в свою очередь отметила руководитель Агентства стратегических инициатив. Светлана Чупшева, - Несомненно, это прорывной проект, создание новой точки роста на карте страны».

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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